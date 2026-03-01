Nie będzie oficjalnego remake’u Bloodborne’a, ale fanowski remaster właśnie otrzymał nową aktualizację

Projekt zbliża się do premiery pełnej wersji.

Studio Bluepoint Games zostało oficjalnie zamknięte przez Sony. Niedawno ujawniono, że jednym z projektów studia był remake Bloodborne’a, który utknął we wczesnej fazie koncepcyjnej. Niestety fani tej gry od From Software nie otrzymają w najbliższej przyszłości odświeżonej wersji tego kultowego soulslike’a. Na szczęście wciąż powstaje fanowski remaster, który przenosi grę na komputery osobiste. Bloodborne – nowa wersja fanowskiego remastera na PC Twórca projektu znany jako fromsoftserve udostępnił nową wersję Bloodborne PC Remaster Mod oznaczoną numerem 0.99, wprowadzając szereg zmian wizualnych oraz technicznych, które jeszcze bardziej zbliżają nieoficjalną edycję do współczesnych standardów.

Przypomnijmy, że uruchomienie Bloodborne na PC możliwe jest dzięki emulatorowi shadPS4. To właśnie on pozwala nie tylko włączyć grę na komputerze, lecz także korzystać z modyfikacji poprawiających jej działanie. W praktyce gracze najczęściej sięgają po dwa kluczowe dodatki, czyli remaster wizualny oraz mod odblokowujący liczbę klatek na sekundę. Dopiero połączenie tych elementów zapewnia najbardziej płynne i wyraźne doświadczenie. Najnowsza wersja remastera skupia się przede wszystkim na ulepszeniach oprawy graficznej. Autor dodał dynamiczne cienie dla wszystkich obiektów w grze, a także poprawił ich zasięg oraz stabilność. W wielu miejscach pojawiło się parallax occlusion mapping, dzięki czemu powierzchnie zyskały wyraźnie większą głębię i szczegółowość. Zmiany objęły również oświetlenie. W lokacjach, gdzie wcześniej brakowało źródeł światła, takich jak świece czy lampy, pojawiły się nowe punkty świetlne, co znacząco poprawia klimat eksploracji. Usunięto także błędy związane z obiektami unoszącymi się w powietrzu.

GramTV przedstawia:

Najważniejszą zmianą w wersji 0.99 jest jednak uczynienie zmodyfikowanych klasycznych parametrów gparams główną wersją moda. W efekcie kierunek artystyczny projektu stał się bliższy oryginalnej wizji gry, zamiast nadmiernie od niej odbiegać. Równocześnie udostępniona poprawka wprowadza skalowanie większej liczby tekstur, nowe mapy połysku, usuwa część wypalonego oświetlenia oraz eliminuje różne błędy techniczne. Nowa wersja Bloodborne PC Remaster Mod jest już dostępna do pobrania z tej strony. Twórca opublikował również materiał wideo prezentujący aktualny stan projektu i wprowadzone usprawnienia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.