HBO Max ma nowy hit. Spin-off Gry o tron zbiera świetne recenzje

Serial przebije Ród smoka?

Nowy serial osadzony w uniwersum Gry o tron doczekał się pierwszych recenzji, a te są bardzo optymistyczne. Najwyraźniej warto będzie wrócić już w przyszłym tygodniu do świata Westeros. Rycerz Siedmiu Królestw – pierwsze recenzje zwiastują nowy hit z uniwersum Gry o Tron Na kilka dni przed premierą pierwszy sezon Rycerza Siedmiu Królestw może pochwalić się wynikiem 84% wśród krytyków Rotten Tomatoes z 37 recenzji. To rezultat solidny i podobny do innego spin-offu Gry o tron. Dla porównania, Ród smoka uzyskał 90% za pierwszy sezon oraz 84% za drugi. Jedyną odsłoną całej marki z wyraźnie gorszym wynikiem pozostaje ósmy sezon Gry o tron. Nieco gorzej wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie tam średnia ocena to 72/100 z 21 opinii.

Część recenzentów podkreśla jednak, że nowy serial ma w sobie coś, czego brakowało wcześniejszym produkcjom, przede wszystkim uroku, humoru i serca. W ocenach podkreślono również, że historia jest bardziej angażująca, podobnie jak same postacie, z którymi można się zżyć. Niektórym podoba się również baśniowy charakter całości. Wśród negatywnych opinii przeważają, że serial zbyt kurczowo trzyma się literackiego oryginału. Inni krytykują tę produkcję za sam pomysł jej przedstawienia na dużym ekranie, który jest mniej imponujący od tego, co znamy z Gry o tron i Rodu smoka. Poniżej przeczytacie wybrane opinie. To naprawdę najlepsza wizyta w Westeros od niemal dekady — a już na pewno od czasu, gdy Cersei wysadziła Wielki Sept Baelora - Radio Times. Ten humorystyczny, lżejszy ton jest dokładnie tym, co w przekonujący sposób wyróżnia serial na tle rozległego uniwersum HBO, a Rycerz Siedmiu Królestw znakomicie balansuje między komediowym sznytem a poważniejszymi, emocjonalnie napędzanymi momentami - Screen Rant. Liczą się drobiazgi, a w serialu Rycerz Siedmiu Królestw to właśnie one składają się na bardzo udaną całość - IndieWire. Rycerz Siedmiu Królestw oferuje odświeżające antidotum na zmęczenie Grą o tron, łącząc rubaszny humor z prostym, ludzkim ciepłem - TVLine. Tak jak The Mandalorian jest dla Gwiezdnych wojen, tak tutaj mamy słodko przyswajalną, kompaktową alternatywę dla nieporęcznego, flagowego tytułu całej marki, opowieść o dużym chłopie i jego małym towarzyszu - Empire. Rycerz Siedmiu Królestw to uroczy nowy dodatek do uniwersum Gry o tron, który skutecznie skusi widza do powrotu do Westeros - Decider. Miłośnicy książek zapewne pochwalą produkcję za wierność oryginałowi, choć można argumentować, że odbiera nam ona jeden z najbardziej kulminacyjnych momentów historii. Z kolei fani serialu oraz bardziej okazjonalni widzowie mogą zakończyć seans z większą liczbą pytań niż odpowiedzi - Collider. Choć krótkie odcinki momentami sprawiają wrażenie, jakby wiecznie zmierzały do „tego dobrego”, od piątego epizodu robi się już naprawdę krwawo-chaotycznie. Przez to ogólny ton produkcji pozostaje dość niejednoznaczny przez cały czas - TheWrap. Nie jest to ani zabawne, ani wciągające czy ekscytujące. To dzieło równie bez energii i letargiczne jak jego główny bohater - USA Today.

GramTV przedstawia:

Akcja serialu rozgrywa się sto lat przed wydarzeniami znanymi z głównego serialu. Historia śledzi losy młodego i nieopierzonego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego, oraz jego niskiego wzrostem giermka, który okazuje się być kimś więcej. Ten niezwykły duet przemierza Westeros w epoce, gdy królestwo żyje jeszcze wspomnieniem dawnej chwały Targaryenów, a wielkie rody snują intrygi, które zaważą na przyszłości całego kontynentu. W rolę ser Duncana wciela się Peter Claffey, natomiast Dextera Sola Ansella zobaczymy jako giermka Jajka. W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb. Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris. Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.