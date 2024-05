Hasbro stawia na produkcję gier wideo. Gigant zainwestował 1 mld dolarów w rozwój własnych studiów

Hasbro to bez wątpienia firma znana głównie za sprawą produkcji zabawek, ale wygląda na to, że w najbliższym czasie planuje zdecydowaną ofensywę w branży gier wideo. Tak wielkiemu zainteresowaniu sprzyja bez wątpienia ogromny sukces Baldur’s Gate 3 , marki należącej do giganta . Nic więc dziwnego, że szefowie koncernu postanowili dosypać pieniędzy dywizji dedykowanej grom wideo i postawić na jej rozwój.

Dan Ayoub, szef działu rozwoju produktów cyfrowych w Wizards of the Coast, należącego do Hasbro, ujawnił, że jego pracodawcy są bardzo zainteresowani dalszym rozwojem gier wideo we własnych studiach, produkcją dużych tytułów i będą obserwować jak ta gałąź rozrywki wpływa na firmę.