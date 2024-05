Sony Pictures złożyło ofertę zakupu znanej wytwórni filmowej. Szykuje się kolejne wielkie przejęcie?

Jednak obecna oferta Sony i Apollo może wydać się kusząca, ponieważ zaoferowane 26 mld dolarów, to kwota zdecydowanie przewyższająca wartość Paramount, którą obecnie szacuje się na 22 mld.

Specjalna komisja w Paramount ma więc dwa wnioski do rozpatrzenia. W przypadku oferty Sony, musi dokonać przeglądu szczegółów dotyczących finansowania i uzyskać pewność, że połączenie z Sony, podmiotem spoza USA, nie wiąże się z żadnymi wyzwaniami regulacyjnymi. Jednak, żeby to zrobić, komisja musiałaby poinformować konsorcjum Skydance, że chce zakończyć rozmowy na wyłączność, co prawdopodobnie odrzuciłoby tę spółkę jako oferenta.

Wygląda na to, że Paramount wolałby współpracować ze Skydance, ale z drugiej strony ma do rozważenia ofertę dającą dużo więcej pieniędzy, a musi mieć na uwadze, to co jest najlepsze dla akcjonariuszy. I w tym wypadku oferta Sony i Apollo jest ciekawsza.