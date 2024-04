Infogrames powraca. Atari wskrzesza legendarną markę

Warto przypomnieć, że Infogrames zostało założona we Francji w 1983 roku, nieco ponad dziesięć lat po utworzeniu przez Nolana Bushnella i Teda Dabneya firmy Atari w USA. Studio to stworzyło kilka oryginalnych tytułów i wydało parę znanych tytułów. Przykładami ich oryginalnych produkcji są pierwsze gry Alone in the Dark i Asterix na NES, SNES i Game Boya.

Infogrames nigdy nie zdołało osiągnąć wielkości porównywalnej z inną francuską firmą, Ubisoftem, ale od roku 1990 do 2000 przejęli wielu znanych producentów gier, takich jak choćby: GT Interactive, Ocean Software, Gremlin Interactive i Hasbro Interactive.

Atari wskrzesza Infogrames

Połączenie z Atari odbyło się równie burzliwie, jak wszystko co działo się w branży w tamtych czasach. W największym skrócie stało się to tak, że Infogrames otrzymało Atari wraz z dobrodziejstwem inwentarza Hasbro Interactive, które było w tym czasie właścicielem tej marki. Samo Atari, zanim trafiło do Hasbro, przeszło serię zmian i przejęć.