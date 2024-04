BlizzCon 2024 się nie odbędzie. Blizzard przekazał złe wieści dla swoich fanów

Jeśli z niecierpliwością czekaliście na pierwsze szczegóły na temat tegorocznego BlizzConu, to niestety nie mamy dla Was najlepszych wieści. Blizzard poinformował bowiem, że w tym roku nie zamierza organizować wspomnianego wydarzenia. Firma uspokaja jednocześnie swoich fanów i zapewnia, że nie zamierza całkowicie porzucać swojej imprezy.

BlizzCon jest dla nas wyjątkowym świętem i wiemy, że wielu z was wyczekiwało tegorocznej edycji. W tym roku podchodzimy do sprawy inaczej, w przeszłości zaś eksperymentowaliśmy z innymi formatami wydarzenia. Bądźcie jednak spokojni – z entuzjazmem myślimy o powrocie BlizzConu w nadchodzących latach – informuje Blizzard.

Blizzard zapowiada, że w ciągu najbliższych miesięcy zamierza podzielić się szczegółami na temat World of Warcraft: The War Within oraz pierwszego rozszerzenia Diablo 4 – Naczynia Nienawiści. Firma podkreśla, że chce „odpowiednio uczcić” wspomniane premiery i „dać społecznościom nowe, wyjątkowe okazje do spotkań”. Wkrótce mamy otrzymać więcej informacji na temat „ekscytujących planów” związanych z innymi imprezami i konwentami branżowymi jak np. gamescom.