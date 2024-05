DreamWorks poczuło pieniądz. Wytwórnia też chce produkować filmy na podstawie gier

Kolejna wytwórnia chce produkować filmy na podstawie gier. DreamWorks podpisało umowę ze Story Kitchen na dostarczanie praw do takich widowisk

Wytwórnia DreamWorks również chce zarobić na panującej obecnie modzie na filmy na podstawie znanych marek growych. W tym celu podpisała umowę ze Story Kitchen na dostarczanie praw do takich widowisk.

DreamWorks chce produkować filmy na podstawie znanych gier

DreamWorks to wytwórnia mająca w portfolio wiele znanych i bardzo dochodowych filmów. Jednak jej szefowie najwyraźniej doszli do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zarobić jeszcze więcej. Jest przecież spory tort do podziału – filmy bazujące na znanych markach growych są ostatnio na fali, a wiele z nich stało się kasowymi przebojami.