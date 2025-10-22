Harry Potter wprowadzi ważnego bohatera, którego zabrakło w pierwszej książce. Aktor przerywa milczenie

Chociaż bohater pojawia się dopiero w późniejszym tomie, najwyraźniej twórcy serialu już teraz chcą wprowadzić tę istotną postać.

Serialowa adaptacja Harry’ego Pottera zapowiada się na znacznie bardziej rozbudowaną opowieść niż filmowa seria. Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia z nowej ulicy Pokątnej, a wcześniej dowiedzieliśmy się, że Johnny Flynn wystąpi w roli Lucjusza Malfoya już w pierwszym sezonie. Postać ta nie pojawia się w Kamieniu Filozoficznym, tymczasem aktor potwierdził, że jego sceny znalazły się już w debiutanckich odcinkach. Harry Potter – aktor grający Lucjusza Malfoya potwierdził pojawienie się w pierwszym sezonie serialu Flynn wyznał, że nie nagrał zbyt wielu scen na potrzeby sezonu. Wskazuje to, że zobaczymy go prawdopodobnie w zaledwie jednej lub kilku krótkich scenach.

To wspaniałe doświadczenie. Na razie zrobiłem tylko niewielką część, ale jako fan tych historii jestem naprawdę podekscytowany. Pamiętam, jak czytałem książki jako nastolatek. Były dla mnie ważne, a teraz znaczą wiele także dla moich dzieci. To naprawdę wyjątkowe móc być częścią tego świata. Pierwszy sezon obejmie wydarzenia z Kamienia Filozoficznego, ale zdjęcia z planu potwierdzają, że twórcy sięgną również po sceny z przeszłości. Wśród nich znalazły się sekwencje z nocy, w której zginęli James i Lily Potterowie. Wszystko wskazuje na to, że serial rozszerzy historię Lucjusza i jego relacje z Voldemortem oraz rodziną Malfoyów. Zapytany o kontakt z Jasonem Isaacsem, który wcielał się w Luciusa w filmach, Flynn odpowiedział: Nie rozmawialiśmy od czasu ogłoszenia mojej roli, ale kilka lat temu pracowaliśmy razem przy filmie i świetnie się dogadywaliśmy. To naprawdę uroczy człowiek. Wczytywanie ramki mediów.

Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.

