Kultowa ulica na pierwszych zdjęciach z serialu Harry Potter. Będzie nowy bank Gringotta

Trwają pracę nad budową scenografii jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w świecie czarodziejów.

Prace nad nowym serialem Harry Potter od HBO wciąż nabierają tempa. Niedawno do sieci trafiły zdjęci z planu, które prezentowały budynek przypominający chatkę Hagrida, a teraz pojawiły się ujęcia, które pokazują ulicę Pokątną. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokacji z całego uniwersum stworzonego przez Rowling. Harry Potter – pierwsze zdjęcia ulicy Pokątnej Za sprawą ujawnionych fotografii z planu można zobaczyć pierwsze efekty prac nad nową wersją tej kultowej lokacji. Choć charakterystyczny klimat został zachowany, już na pierwszy rzut oka widać zmiany w rozmieszczeniu budynków i szyldach względem ulicy Pokątnej w filmach. Nie jest to więc wierna kopia, ale nowa interpretacja tego słynnego miejsca znanego wszystkim czarodziejom.

Osoba pracująca przy produkcji ujawniła, że widzowie mogą spodziewać się niespodzianek. Jeden z informatorów zdradził, że ulica Pokątna zmieni swój układ, a poszczególne sklepy będą wyglądać inaczej. Największą zmianę przeszedł bank Gringotta. Źródło dodało także: Nie mogą stworzyć dokładnie tego samego, co w filmach, poza samą historią Harry’ego Pottera. Wystrój został więc zaprojektowany na nowo. Sklep z dowcipami znajduje się w innym miejscu i w ogóle nie przypomina oryginału. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Chociaż serial bazuje na tych samych książkach J.K. Rowling, niektóre elementy wizualne zostaną odświeżone. Z jednej strony widzowie mogą spodziewać się znajomych szczegółów, takich jak charakterystyczny peron i pociąg do Hogwartu, z drugiej zaś produkcja ma pogłębić niektóre wątki i pokazać więcej szczegółów pominiętych w filmach z powodu ograniczeń czasowych.

Szczególnie interesująco zapowiada się nowa wersja Banku Gringotta, który w filmach stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Pokątnej. Jego zmieniona konstrukcja może być sygnałem, że serial pokaże więcej zakamarków magicznego świata niż dotychczasowe adaptacje. Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.

