Już teraz wiadomo, że w serialu Harry Potter pojawią się dwie postacie, których nie było w pierwszej książce

Niedawno w sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu o Harrym Potterze, a wraz z nimi ciekawa fanowska teoria, która – jak sugerują niektórzy – może zostać podchwycona przez twórców. Machina się więc rozkręca. Przypomnijmy, że serial od początku miał przede wszystkim dawać przestrzeń tym wątkom i postaciom, które były w książkach, a nie miały okazji być w filmach. Ale okazuje się, że w pierwszym sezonie będzie miejsce także dla postaci, których nie było w pierwszej książce J.K. Rowling.

W serialu Harry Potter pojawią się postacie, których nie było w pierwszej książce

HBO zapowiada, że serial będzie wierniejszy literackiemu pierwowzorowi niż filmy, ale jednocześnie pozwoli sobie na pewne odstępstwa. Już wcześniej potwierdzono obecność postaci pominiętych w kinowych adaptacjach – takich jak Charlie Weasley, profesor Binns (Richard Durden) czy poltergeist Peeves – teraz jednak okazuje się, że już w pierwszym sezonie zobaczymy również Lucjusza Malfoya (Johnny Flynn) i Korneliusza Knota (Bertie Carvel).