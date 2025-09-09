Zaloguj się lub Zarejestruj

Już teraz wiadomo, że w serialu Harry Potter pojawią się dwie postacie, których nie było w pierwszej książce

Jakub Piwoński
2025/09/09 21:20
Czy jest to jednak w ogóle zaskakujące?

Niedawno w sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu serialu o Harrym Potterze, a wraz z nimi ciekawa fanowska teoria, która – jak sugerują niektórzy – może zostać podchwycona przez twórców. Machina się więc rozkręca. Przypomnijmy, że serial od początku miał przede wszystkim dawać przestrzeń tym wątkom i postaciom, które były w książkach, a nie miały okazji być w filmach. Ale okazuje się, że w pierwszym sezonie będzie miejsce także dla postaci, których nie było w pierwszej książce J.K. Rowling.

Lucjusz i Draco
Lucjusz i Draco

W serialu Harry Potter pojawią się postacie, których nie było w pierwszej książce

HBO zapowiada, że serial będzie wierniejszy literackiemu pierwowzorowi niż filmy, ale jednocześnie pozwoli sobie na pewne odstępstwa. Już wcześniej potwierdzono obecność postaci pominiętych w kinowych adaptacjach – takich jak Charlie Weasley, profesor Binns (Richard Durden) czy poltergeist Peeves – teraz jednak okazuje się, że już w pierwszym sezonie zobaczymy również Lucjusza Malfoya (Johnny Flynn) i Korneliusza Knota (Bertie Carvel).

To zaskoczenie, bo żadna z tych postaci nie występuje w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym. Owszem, są wspominane – Draco rzuca uwagi o swoim ojcu, a Hagrid żartuje, że Minister Magii codziennie zasypuje Dumbledore’a sowami – ale ich bezpośrednia obecność to nowość.

Jak mogliby się wpasować w fabułę? Pospekulujmy. Lucjusz mógłby pojawić się na Ulicy Pokątnej u boku Draco, co uwiarygodniłoby ich rodzinne relacje jeszcze przed wydarzeniami z Komnaty Tajemnic. Z kolei Korneliusz Knot mógłby zostać pokazany w rozmowach z Dumbledorem – np. przy okazji ukrycia Kamienia Filozoficznego. Serial może też wykorzystać ich polityczne koneksje, by pokazać wcześniejsze intrygi Malfoya i wpływy Ministerstwa Magii.

Choć najpewniej będą to role epizodyczne, ich obecność sygnalizuje, że HBO zamierza budować bogatszy świat i rozwijać wątki, które w filmach zostały pominięte. Dzięki temu remake nie tylko odróżni się od kinowej serii, ale też wprowadzi nowe akcenty do znanej historii. Premiera serialowego remake’u Harry’ego Pottera planowana jest na 2027 rok w HBO Max.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 21:57

Zależy, co te postacie będą tam robić. Czy będzie to np. podobne rozwiązanie jak w serialu The Last of Us, gdzie niektóre sceny widzieliśmy dużo wcześniej, niż w grze.

Jednak to wszystko i tak bez większego znaczenia, bo jeśli pozwolili sobie na ciemnoskórego Snape'a to wątpię, żeby całą resztę materiału źródłowego traktowali z należytą powagą.




