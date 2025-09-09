Już teraz wiadomo, że w serialu Harry Potter pojawią się dwie postacie, których nie było w pierwszej książce

W serialu Harry Potter pojawią się postacie, których nie było w pierwszej książce
HBO zapowiada, że serial będzie wierniejszy literackiemu pierwowzorowi niż filmy, ale jednocześnie pozwoli sobie na pewne odstępstwa. Już wcześniej potwierdzono obecność postaci pominiętych w kinowych adaptacjach – takich jak Charlie Weasley, profesor Binns (Richard Durden) czy poltergeist Peeves – teraz jednak okazuje się, że już w pierwszym sezonie zobaczymy również Lucjusza Malfoya (Johnny Flynn) i Korneliusza Knota (Bertie Carvel).
To zaskoczenie, bo żadna z tych postaci nie występuje w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym. Owszem, są wspominane – Draco rzuca uwagi o swoim ojcu, a Hagrid żartuje, że Minister Magii codziennie zasypuje Dumbledore’a sowami – ale ich bezpośrednia obecność to nowość.
GramTV przedstawia:
Jak mogliby się wpasować w fabułę? Pospekulujmy.Lucjusz mógłby pojawić się na Ulicy Pokątnej u boku Draco, co uwiarygodniłoby ich rodzinne relacje jeszcze przed wydarzeniami z Komnaty Tajemnic. Z kolei Korneliusz Knot mógłby zostać pokazany w rozmowach z Dumbledorem – np. przy okazji ukrycia Kamienia Filozoficznego. Serial może też wykorzystać ich polityczne koneksje, by pokazać wcześniejsze intrygi Malfoya i wpływy Ministerstwa Magii.
Choć najpewniej będą to role epizodyczne, ich obecność sygnalizuje, że HBO zamierza budować bogatszy świat i rozwijać wątki, które w filmach zostały pominięte. Dzięki temu remake nie tylko odróżni się od kinowej serii, ale też wprowadzi nowe akcenty do znanej historii. Premiera serialowego remake’u Harry’ego Pottera planowana jest na 2027 rok w HBO Max.