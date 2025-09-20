Hades 2 – kiedy premiera? Twórcy ujawnili konkretne godziny debiutu wersji 1.0

Kilka dni temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji gry Hades 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja świetnego „rogalika” z 2020 roku opuści wczesny dostęp już w przyszłym tygodniu. Deweloperzy ze studia Supergiant Games podzielili się w tym tygodniu kolejnymi szczegółami i ujawnili, o której dokładnie godzinie gracze z całego świata będą mogli uruchomić wersję 1.0 wspomnianej produkcji.

Supergiant Games podało dokładną godzinę premiery pełnej wersji Hades 2

Supergiant Games opublikowało infografikę, dzięki której dowiedzieliśmy się, o której dokładnie godzinie najnowsza produkcja amerykańskiego studia zadebiutuje w poszczególnych regionach świata. Gracze z Polski mogą już szykować się na miły wieczór z siostrą Zagreusa. Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji gry Hades 2 odbędzie się o 18:00 czasu polskiego.

