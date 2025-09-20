Zaloguj się lub Zarejestruj

Hades 2 – kiedy premiera? Twórcy ujawnili konkretne godziny debiutu wersji 1.0

Mikołaj Ciesielski
2025/09/20 10:00
Sprawdźcie, kiedy będzie można uruchomić pełną wersję najnowszej produkcji studia Supergiant Games.

Kilka dni temu poznaliśmy datę premiery pełnej wersji gry Hades 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja świetnego „rogalika” z 2020 roku opuści wczesny dostęp już w przyszłym tygodniu. Deweloperzy ze studia Supergiant Games podzielili się w tym tygodniu kolejnymi szczegółami i ujawnili, o której dokładnie godzinie gracze z całego świata będą mogli uruchomić wersję 1.0 wspomnianej produkcji.

Hades 2
Hades 2

Supergiant Games podało dokładną godzinę premiery pełnej wersji Hades 2

Supergiant Games opublikowało infografikę, dzięki której dowiedzieliśmy się, o której dokładnie godzinie najnowsza produkcja amerykańskiego studia zadebiutuje w poszczególnych regionach świata. Gracze z Polski mogą już szykować się na miły wieczór z siostrą Zagreusa. Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera pełnej wersji gry Hades 2 odbędzie się o 18:00 czasu polskiego.

Jako nieśmiertelna Księżniczka Podziemi odkryjesz jeszcze większy i bardziej szczegółowy świat starożytnych mitów, a także zmierzysz się z siłami samego Tytana Czasu. Podczas wyprawy niejednokrotnie przyjdzie ci wykorzystać potęgę Olimpu, a przygoda, która na ciebie czeka, pełna jest niezliczonych wyzwań i niebezpieczeństw – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja gry Hades 2 zadebiutuje w przyszłym tygodniu na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Hades, czyli świetnego roguelike’a od twórców Bastionu.

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

