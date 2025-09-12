Hades 2 opuszcza wczesny dostęp. Premiera pełnej wersji już za rogiem

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas Nintendo Direct, Hades 2 opuści fazę wczesnego dostępu i zadebiutuje w pełnej wersji już 25 września. Studio Supergiant Games ogłosiło, że gra będzie dostępna dla graczy na konsolach Nintendo Switch 2, Switch oraz komputerach osobistych za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store.
Hades 2 opuszcza fazę wczesnego dostępu. Start gry na Steam, Epic, Switch 2 i Switch już we wrześniu
Hades 2 pozwala wcielić się w nieśmiertelną Księżniczkę Podziemi. Jej zadaniem jest wyruszenie poza granice własnego królestwa, eksploracja rozległego świata i stawianie czoła siłom Tytana Czasu.
Siła bohaterki będzie rosła dzięki potężnym Darom od ponad dziesięciu bogów olimpijskich, takich jak Apollo czy Zeus. Świat Hades 2 tętni życiem dzięki dziesiątkom bohaterów z pełnym udźwiękowieniem. Rozwój relacji z nimi poprzez różnorodne interakcje oraz liczne unikalne wydarzenia fabularne zależeć będzie od przebiegu podróży gracza.
Gra ukazała się w ramach wczesnego dostępu 6 maja 2024 roku. Przypomnijmy raz jeszcze, że Hades 2 ukaże się w pełnej wersji już 25 września 2025 roku.
Pierwszy sequel w historii studia Supergiant Games rozbudowuje najlepsze aspekty oryginalnego, boskiego dungeon crawlera typu roguelike i zaprasza graczy do udziału w zupełnie nowej, nieskończenie grywalnej i pełnej akcji przygodzie, w której mity o świecie podziemnym splatają się z opowieściami o czarach i magii. – brzmi opis gry.
