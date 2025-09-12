Hades 2 opuszcza wczesny dostęp. Premiera pełnej wersji już za rogiem

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas Nintendo Direct, Hades 2 opuści fazę wczesnego dostępu i zadebiutuje w pełnej wersji już 25 września. Studio Supergiant Games ogłosiło, że gra będzie dostępna dla graczy na konsolach Nintendo Switch 2, Switch oraz komputerach osobistych za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store.

Hades 2 opuszcza fazę wczesnego dostępu. Start gry na Steam, Epic, Switch 2 i Switch już we wrześniu

Hades 2 pozwala wcielić się w nieśmiertelną Księżniczkę Podziemi. Jej zadaniem jest wyruszenie poza granice własnego królestwa, eksploracja rozległego świata i stawianie czoła siłom Tytana Czasu.