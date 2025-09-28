Gwiazda WWE w remake’u Nieśmiertelnego. Kogo zagra?

O nowym Nieśmiertelnym mówi się ostatnio głównie w kontekście obsady – co chwilę pojawiają się nowe nazwiska. Tymczasem same zdjęcia stoją w miejscu z powodu kontuzji Henry’ego Cavilla, który wciela się w głównego bohatera.

Drew McIntyre dołącza do obsady Nieśmiertelnego. Znacie go z WWE

Do ekipy dołącza właśnie szkocki wrestler Drew McIntyre, dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble 2020. W filmie zagra Angusa MacLeoda, czyli brata protagonisty. To nie będzie jego debiut przed kamerą – wcześniej wystąpił w akcyjniaku The Killer’s Game, gdzie na planie spotkał się z Dave’em Bautistą. Ten z kolei już wcześniej został potwierdzony w obsadzie Nieśmiertelnego.