Gwiazda WWE w remake’u Nieśmiertelnego. Kogo zagra?

Jakub Piwoński
2025/09/28 11:30
Wrestler zagra brata postaci granej przez Henry’ego Cavilla.

O nowym Nieśmiertelnym mówi się ostatnio głównie w kontekście obsady – co chwilę pojawiają się nowe nazwiska. Tymczasem same zdjęcia stoją w miejscu z powodu kontuzji Henry’ego Cavilla, który wciela się w głównego bohatera.

Drew McIntyre
Drew McIntyre

Drew McIntyre dołącza do obsady Nieśmiertelnego. Znacie go z WWE

Do ekipy dołącza właśnie szkocki wrestler Drew McIntyre, dwukrotny mistrz WWE i zwycięzca Royal Rumble 2020. W filmie zagra Angusa MacLeoda, czyli brata protagonisty. To nie będzie jego debiut przed kamerą – wcześniej wystąpił w akcyjniaku The Killer’s Game, gdzie na planie spotkał się z Dave’em Bautistą. Ten z kolei już wcześniej został potwierdzony w obsadzie Nieśmiertelnego.

Projekt reżyseruje Chad Stahelski, specjalista od widowisk akcji (John Wick). W filmie zobaczymy także Karen Gillan, Djimona Hounsou oraz Russella Crowe’a w roli mentora głównego bohatera. Za scenariusz odpowiada Michael Finch. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszą zdjęcia – plan zakłada początek przyszłego roku, o ile zdrowie Cavilla na to pozwoli.

Dla przypomnienia – oryginalny Nieśmiertelny z 1986 roku opowiadał historię szkockiego wojownika, który po śmierci na polu bitwy odkrywa, że nie może umrzeć i należy do tajemniczej grupy nieśmiertelnych walczących ze sobą aż do momentu, gdy zostanie tylko jeden. Film z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym zdobył status kultowego i do dziś ma rzeszę oddanych fanów.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/drew-mcintyre-cast-highlander-reboot-1236556673/

Popkultura
fantasy
wrestling
Highlander
Nieśmiertelny
Drew McIntyre
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


