Henry Cavill kontuzjowany na planie najbardziej oczekiwanego fantasy. Prace nad filmem przełożone na przyszły rok

Aktor doznał dotkliwej kontuzji.

Nowa filmowa wersja kultowego Nieśmiertelnego z 1986 roku zaliczy nieoczekiwany poślizg. Jak donoszą zagraniczne media, Henry Cavill doznał kontuzji podczas treningów przygotowujących go do roli w nadchodzącym widowisku Amazona. Uraz wymusił wstrzymanie dalszych prac nad filmem, a rozpoczęcie zdjęć zostało teraz przełożone dopiero na początek przyszłego roku. Nieśmiertelny – prace nad filmem opóźnione przez kontuzję Henry’ego Cavilla Obecnie nie wiadomo, co dokładnie stało się Cavillowi i jak poważna jest to kontuzja. Najwyraźniej jednak aktor nie będzie mógł szybko wznowić treningów w najbliższych tygodniach.

Film wyreżyseruje Chad Stahelski, znany z serii John Wick. Scenariusz przygotował Michael Finch, a obok Cavilla na ekranie pojawią się także Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista i Max Zhang.

W nadchodzącym remake’u Henry Cavill zagra MacLeoda, a Russell Crowe wcieli się w Ramireza. Z kolei Dave Bautista ma zagrać Kurgana, nieśmiertelnego barbarzyńcy, który od wieków zabija innych nieśmiertelnych, by przejąć ich moc. Choć szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą, wiadomo, że nowa wersja będzie czerpać inspirację z klasyka z 1986 roku. Oryginalny Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem opowiadał historię Connora MacLeoda, szkockiego wojownika z XVI wieku, który odkrywa, że należy do grupy nieśmiertelnych zmuszonych do walki na śmierć i życie, aż pozostanie tylko jeden. Film produkują Scott Stuber i Nick Nesbitt z ramienia United Artists, a także Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment Chada Stahelskiego, Josh Davis z Davis Panzer Productions i Louise Rosner. Amazon MGM posiada pełne prawa do oryginału z 1986 roku i planuje także stworzenie nowego serialu w tym uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.