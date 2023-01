Gwiazda oryginalnego Blade’a uważa, że nowa wersja z MCU będzie pośmiewiskiem

Wszystkie te śmieci są po prostu żenujące, wiesz, co mam na myśli? Niech ich Bóg błogosławi, zarabiają na tym mnóstwo pieniędzy, ale ich filmy są do niczego. I nikt nie będzie o nich pamiętał. Pod koniec dnia nikt już nie pamiętał Black Adam. Nawet nie widziałem tego filmu, wyglądał tak źle.

W dalszej części rozmowy Dorff odniósł się do planowanego rebootu Blade’a, który powstaje już od kilku lat. Aktor skorzystał z okazji, aby wyśmiać nadchodzącą produkcję i przyznać, że Marvelowi nie uda się zrobić tak dobrego filmu, jak oryginał z 1998 roku.

Marvel jest przyzwyczajony do tego, że się z nich nabijam. Jak wam idą pracę nad filmem Blade, który nie może znaleźć reżysera? Każdy, kto będzie w tym uczestniczył, będzie wyśmiewany przez wszystkich, ponieważ już to zrobiliśmy i to najlepiej. Nie ma tam Steve’a Norringtona (reżysera filmu).