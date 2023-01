Mecenas She-Hulk ma najlepsze efekty specjalne? Fani krytykują zaskakującą nominację

Poznaliśmy nominacje do nagród Visual Effect Society Awards, czyli stowarzyszenia specjalistów od efektów specjalnych. Największym triumfatorem okazał się Avatar: Istota wody, który ma szansę zgarnąć aż 14 statuetek. Niespodziewanie w kategorii dla najlepszej postaci animowanej w odcinku serialu, reklamie lub innym projekcie nominację otrzymał ubiegłoroczny serial Marvela. Czy to Moon Knight? Nie. A może Ms. Marvel? Też pudło. Tym serialem jest Mecenas She-Hulk, która właśnie dołączył do Wiedźmina: Rodowodu krwi, jako produkcji z najbardziej zaskakującą nominację podczas tegorocznego sezonu nagród.

Mecenas She-Hulk z szansą na nagrodę za najlepsze efekty specjalne

Mecenas She-Hulk ma do pokonania trudnych rywali, którymi są Sam ze Skull & Bones, Jacob Lee z The Callisto Protocol oraz Pogo z trzeciego sezonu The Umbrella Academy. Zwycięzcę poznamy już 15 lutego.

Na Reddicie nie brakuje głosów zaskoczenia, że właśnie Mecenas She-Hulk otrzymała możliwość powalczenia o nagrodę dla najlepszych efektów specjalnych. Serial od pierwszej zapowiedzi był mocno krytykowany za ten element i fani nie zmienili zdania o tytułowej bohaterce aż do samego końca pierwszego sezonu. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze społeczności.

proszę powiedz, że to żart - Mculegend27

O rany… Uwielbiałem ten serial i nie miałem problemu z efektami specjalnymi, biorąc pod uwagę platformę i budżet, ale nie ma mowy, żeby to było nagrodzone - Moose-bank

Khonshu powinien zostać nominowany, wygląda niesamowicie w Moon Knight - Isidhu1010

She-Hulk była świetna, ale CGI było czasami NAPRAWDĘ kiepskie – Vinnybawbaw