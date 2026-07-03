Pecetowcy dostaną własne GTA 6. Tego samego dnia zadebiutuje „pogromca gry Rockstara”

Posiadacze pecetów otrzymają coś na otarcie łez z braku GTA 6 w listopadzie tego roku. Chociaż może to nie być niespodzianka, której by chcieli.

Gracze nadal nie wiedzą, kiedy Grand Theft Auto 6 trafi na komputer osobiste, ale 19 listopada 2026 roku na Steam zadebiutuje gra, która według twórców, ma zastąpić pecetowcom brak gry Rockstar Games na ich platformie. Na platformie Valve pojawi się Phantom Vice Auto, produkcja studia Brgames İnteractive, która już samą nazwą i oprawą próbuje wołać, że ma zamiar stanąć do pojedynki z najbardziej oczekiwaną grą tego roku i stać się jej “pogromcą”. Phantom Vice Auto zadebiutuje na Steam tego samego dnia co GTA 6 na konsolach Phantom Vice Auto określane jest jako gra akcji z otwartym światem. Zwiastun gry, który pojawił się jeszcze w maju ubiegłego roku, pokazuje klasyczny zestaw aktywności kojarzonych z sandboxami. Bohater może biegać, prowadzić samochodu, czy strzelać do przeciwników. Całość wygląda jednak znacznie skromniej, niż można byłoby oczekiwać po grze, która próbuje podpiąć się pod szum wokół GTA 6.

Największą atrakcją Phantom Vice Auto może okazać się nie sama rozgrywka, lecz sposób, w jaki gra prezentuje się na karcie Steam. Produkcja ma obecnie zaledwie kilka zrzutów ekranu, które zamiast rozwiewać wątpliwości, raczej je pogłębiają. Jeden z nich pokazuje system przechodniów, choć na ulicy widać przede wszystkim dwie postacie i prawdopodobnie trzecią sylwetkę w oddali. Inny wygląda jak podgląd modelu postaci wraz z oznaczeniami elementów szkieletu, co bardziej przypomina narzędzie deweloperskie niż typowy screen promocyjny.

GramTV przedstawia:

Na kolejnej grafice pojawia się wieża strażnicza na terenie więzienia. To detal o tyle zabawny, że w materiałach z GTA 6 również pojawiały się sceny związane z zakładem karnym. W Phantom Vice Auto nie zabraknie więc więzień, choć te będą zdecydowanie bardziej puste niż u konkurencji. Jest także screen z pojazdami, w którym wyraźnie widać, że to kilka tych samych modeli samochodów, tylko z różnymi kolorami. Cała sytuacja jest o tyle komiczna, że Phantom Vice Auto zadebiutuje dokładnie wtedy, gdy gracze PC będą mogli jedynie pooglądać GTA 6 na YouTubie lub Twitchu. Trudno więc zakładać, tym bardziej na podstawie obecnie dostępnych materiałów że Phantom Vice Auto może stać się czymś więcej niż jedynie tanią ciekawostką, która chce skorzystać na premierze gry Rockstara.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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