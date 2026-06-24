GTA 6 bez GTA Online? Alarmujący zapis na stronie PlayStation

Przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 rusza już za kilkanaście godzin. Można więc powiedzieć, że marketingowa maszyna oficjalnie została wprawiona w ruch.

Rockstar zaczyna zasypywać nas nowymi informacjami. Co zatem z trybem dla wielu graczy? GTA 6 tylko dla jednego gracza? To kwestia, która od dawna była intrygująca. Wszak GTA Online było jednym z powodów długowieczności Grand Theft Auto 5. Gracze zainwestowali ogrom zarówno czasu, jak i pieniędzy w rozgrywkę wieloosobową, były zatem podstawy, by zakładać, że ta powróci również w Grand Theft Auto 6. W jakiej formie i czy np. z możliwością przeniesienia czegokolwiek z Piątki? To rzecz wtórna – tak czy inaczej obecność online’owego GTA była czymś, w co nikt nie wątpił. Tymczasem… W dotychczas prezentowanych materiałach brak jakiekolwiek wzmianki o tym trybie. Jakby tego było mało, na stronie PlayStation pojawił się fragment, który dla wielu może być alarmujący.

W sekcji “Najczęściej zadawane pytania” pada magiczne “Czy Grand Theft Auto VI ma jakieś tryby lub funkcje dla wielu graczy?”. A odpowiedź? Grand Theft Auto 6 to gra dla jednego gracza.

GramTV przedstawia:

Oczywiście to nie musi niczego przesądzać, ale jednocześnie powoduje, iż w głowie zapala się czerwona lampka. Czy to tylko decyzja, by promocję nowego GTA Online zacząć później, np. bliżej samej premiery, czy też stoi za tym coś więcej? Okaże się zapewne w najbliższych miesiącach. Na razie Rockstar zdaje się skupiać na rozwoju sieciowego trybu GTA 5, bo w lipcu ma tam trafić pierwszy od 6 lat nowy napad. Według niektórych może on stanowić swoistą furtkę fabularną przed premierą Szóstki. Byłby to zresztą ruch logiczny – w przeciwieństwie do rezygnacji GTA Online, które, jak się okazuje, przynosi Rockstarowi kosmiczny wręcz zysk. Tak czy inaczej, start przedsprzedaży GTA 6 już o północy 25 czerwca. Niemniej już teraz możecie sprawdzić cenę poszczególnych wersji gry, a także przekonać się, co Rockstar umieścił w Ultimate Edition. Pytanie też, na której platformie zamierzacie grać, bo np. Sony zapewnia, że to na PlayStation 5 produkcja “będzie działać najlepiej”.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

