Take-Two ujawnia oczekiwania finansowe związane z GTA 6. Czy produkcja Rockstar Games podoła założeniom?

Wydawca Take-Two ujawnił oczekiwania finansowe wobec GTA 6. Firma liczy na ponad miliard dolarów przepływów operacyjnych.

Prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, przedstawił prognozy finansowe spółki na bieżący rok fiskalny, potwierdzając oczekiwania związane z premierą Grand Theft Auto 6. Choć w ostatnich miesiącach pojawiało się wiele nieoficjalnych analiz przewidujących gigantyczne przychody gry, oficjalne prognozy wydawcy są znacznie bardziej zachowawcze. Take-Two ujawnia oczekiwania finansowe względem GTA 6 Od czasu uruchomienia przedsprzedaży GTA 6 w sieci pojawiały się liczne szacunki dotyczące potencjalnych wyników finansowych produkcji. Jedna z analiz sugerowała nawet, że gra mogła wygenerować równowartość 1 miliarda dolarów w ciągu zaledwie godziny od rozpoczęcia zamówień przedpremierowych. Warto jednak podkreślić, że wyliczenia te opierały się przede wszystkim na zachowaniu kursu akcji Take-Two Interactive, a nie na rzeczywistych danych dotyczących sprzedaży. Część analityków przewiduje obecnie, że Grand Theft Auto 6 może osiągnąć od 3,5 do nawet 5 miliardów dolarów przychodu w pierwszym tygodniu po światowej premierze, zaplanowanej na 19 listopada. Take-Two nie potwierdza jednak takich prognoz.

W opublikowanym 17 lipca komunikacie skierowanym do akcjonariuszy Strauss Zelnick poinformował, że firma spodziewa się osiągnąć ponad 1 miliard dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w bieżącym roku fiskalnym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej to wskaźnik określający ilość gotówki generowanej przez podstawową działalność przedsiębiorstwa, uwzględniający między innymi przychody ze sprzedaży oraz bieżące koszty funkcjonowania firmy. Prognoza obejmuje wszystkie marki należące do Take-Two Interactive, jednak firma nie ma obecnie zapowiedzianych innych dużych premier ani znaczących przedsięwzięć biznesowych na 2026 rok. W praktyce oznacza to, że oczekiwany wynik finansowy w dużej mierze opiera się na zaufaniu wydawcy do sukcesu Grand Theft Auto 6, którego premiera odbędzie się 19 listopada. W swoim oświadczeniu Strauss Zelnick podkreślił również, że Take-Two zamierza kontynuować strategię przejęć i fuzji. Prezes przypomniał między innymi zakup firmy Zynga, do którego doszło w 2022 roku. Jak stwierdził Zelnick:

GramTV przedstawia:

Dzięki naszej elastycznej strukturze finansowej oraz oczekiwanym przepływom pieniężnym z działalności operacyjnej przekraczającym miliard dolarów w tym roku fiskalnym jesteśmy przygotowani do pełnego wykorzystania kreatywnego i komercyjnego potencjału naszych marek, realizowania wartościowych przejęć oraz inwestowania w technologie, które zwiększą nasze możliwości twórcze i efektywność operacyjną. Nowy raport firmy analitycznej Simply Wall Street przewiduje, że zyski Take-Two Interactive będą rosły średnio o 48,02 procent rocznie. Z kolei według najnowszych szacunków Newzoo, Grand Theft Auto 6 mogło wygenerować około 260 milionów dolarów w pierwszym tygodniu przedsprzedaży. Gdyby tempo sprzedaży utrzymało się po premierze, przychody gry w pierwszym tygodniu obecności na rynku mogłyby sięgnąć nawet 5,2 miliarda dolarów na całym świecie. Branża pozostaje jednak podzielona w kwestii takich prognoz. Część analityków uważa, że GTA 6 ustanowi bezprecedensowe rekordy sprzedaży, podczas gdy inni są zdania, że rzeczywiste wyniki mogą okazać się bliższe temu, co przez lata osiągnęło Grand Theft Auto V, niż najbardziej optymistycznym przewidywaniom. Take-Two Interactive wiąże jednak z Grand Theft Auto 6 ogromne nadzieje i jest przekonane, że wraz z nadal dobrze radzącymi sobie GTA Online oraz serią NBA 2K gra znacząco przyczyni się do osiągnięcia ponad miliarda dolarów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.