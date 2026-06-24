GTA 6 będzie „najlepsze na PS5”. Sony promuje grę i zapewnia o niemal całkowitym braku ekranów ładowania

Sony najwyraźniej nie zamierza oddawać pola konkurencji przed premierą jednej z najważniejszych gier ostatnich lat. Grand Theft Auto 6 zmierza na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, ale według Sony to właśnie konsola PlayStation ma zaoferować najlepsze doświadczenie z nadchodzącą produkcją Rockstara.

Dzięki bliskiej współpracy Sony Interactive Entertainment i Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 będzie działać najlepiej na PS5, wykorzystując immersyjne funkcje konsoli, aby zapewnić głęboko angażujące doświadczenie dla jednego gracza w dniu premiery, 19 listopada.

Sony podkreśla, że bliska współpraca z Rockstar Games ma przełożyć się na wyjątkowo dopracowaną wersję GTA 6 na PlayStation 5. Firma zwraca uwagę przede wszystkim na funkcje kontrolera DualSense, dźwięk przestrzenny Tempest 3D AudioTech oraz szybki dysk SSD, który ma znacząco ograniczyć czas oczekiwania na wejście do świata gry. Firma podkreśla, że PS5 będzie najlepszym wyborem do grania w nadchodzącą produkcję Rockstara.

Ultimate Edition zawiera dodatkowe pojazdy, bronie, elementy ubioru oraz zawartość związaną z historią Jasona i Lucii. Osoby, które zdecydują się na zakup przed 20 listopada, otrzymają także pakiet Vintage Vice City Pack, inspirowany neonową przeszłością Vice City, a zamówienia przedpremierowe w zostaną nagrodzone miesięcznym dostępem do GTA+.

W praktyce oznacza to, że DualSense ma reagować na działania gracza za pomocą haptyki, adaptacyjnych triggerów oraz wbudowanego głośnika. Sony przekonuje, że dzięki temu wydarzenia z historii Jasona i Lucii mają być odczuwalne dosłownie w dłoniach. Do tego dochodzi Tempest 3D AudioTech, które ma pomóc w lepszym oddaniu atmosfery Leonidy, od ulic Vice City po wydarzenia rozgrywające się w innych częściach stanu.

Szczególnie ciekawie brzmi jednak fragment dotyczący czasu ładowania. Seria Grand Theft Auto przez lata kojarzyła się nie tylko z otwartym światem, ale również z charakterystycznymi ekranami ładowania. W przypadku GTA 6 na PS5 może być ich znacznie mniej, ponieważ Sony zapowiada niemal natychmiastowe przechodzenie do rozgrywki.

Grand Theft Auto 6 korzysta także z ultraszybkiego dysku SSD w PS5, pozwalając doświadczyć rozległego świata Leonidy z niemal natychmiastowymi czasami ładowania.

Co istotne, Sony nie ogranicza tych zapowiedzi wyłącznie do PS5 Pro. W komunikacie mowa po prostu o PS5, co sugeruje, że również posiadacze podstawowego modelu konsoli mogą liczyć na bardzo szybkie ładowanie gry. Ostatecznie dopiero premiera pokaże, jak duże będą różnice między poszczególnymi platformami, ale już teraz widać, że PlayStation zamierza mocno wykorzystać temat GTA 6 w swojej komunikacji marketingowej. Nie wiadomo również, czy podobne doświadczenia dotyczące czasów ładowania będziemy mieli grając na Xbox Series X/S.