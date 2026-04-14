GTA Online zarabia chore pieniądze. Przy tym Red Dead Online praktycznie nie istnieje

Rockstar nie ugiął się pod żądaniami hakerów, którzy niedawno wykradli dane firmy. W efekcie zgodnie z zapowiedziami treści, do których zyskano nieuczciwy dostęp, wylądowały w sieci.

Dane, które stały się dostępne publicznie, szybko trafiły pod fanowskie analizy. Co ciekawe, serwis Kotaku po weryfikacji ustalił, że publikowane przez graczy liczby są faktycznie autentyczne. Co z nich wynika? Ano np. to, że GTA Online w zaledwie tydzień generuje średnio 9,5 miliona przychodów . Dla porównania Red Dead Online w tym samym czasie uzyskuje tylko 500 tysięcy dolarów. O tym, że sieciowe tryby GTA5 i RDR2 dzieli przepaść, jeżeli chodzi o popularność, wiadomo było od dawna, ale teraz otrzymaliśmy dokładny obraz tego, o jak ogromnej różnicy mówimy.

Co więcej, w okresie między czerwcem 2024 a marcem 2026 sieciowe Red Dead Redemption 2 w najlepszym okresie zaliczyło przychód na poziomie 868 tysięcy dolarów. Ani razu więc westernowi od Rockstara nie udało się choćby dobić do 1 miliona. Dla porównania GTA Online między wrześniem 2025 a kwietniem 2026 potrafiło wnieść do firmowej kasy blisko 28 milionów dolarów! Warto przy tym dodać, że mówimy tutaj o kwotach tygodniowych. Jeżeli zaś chodzi o roczne przychody – szacuje się, że w tym okresie sieciowe Grand Theft Auto 5 było w stanie wygenerować pół miliarda dolarów przychodu .

Tak wygląda zestawienie opublikowane przez użytkownika Lexiture:

Przychód Red Dead Online

(06.24 – 03.026) GTA Online

(09.25 – 04.26) Średnia tygodniowa 507 193 $ 9 592 109 $ Średnia dzienna brak danych 1 319 322 $ Minimalna tygodniowa 316 112 $ 4 799 298 $ Maksymalna tygodniowa 868 069 $ 27 889 761 $ Szacunki roczne ok. 26,4 mln $ ok. 498,8 mln $

Warto przy tym zauważyć, że GTA Online funkcjonuje na kilku różnych platformach. Niemniej prym wiedzie tutaj przede wszystkim PlayStation 5, którego użytkownicy tygodniowo mają przynosić Rockstarowi 4,48 miliona dolarów zysku. Na drugim biegunie, co ciekawe, znaleźli się posiadacze komputerów osobistych. Ci, nie dość, że stanowią jedyną grupę poniżej 1 miliona aktywnych użytkowników tygodniowo, to na dodatek pozwalają zarobić twórcom GTA “zaledwie” 264 tysiące dolarów w trakcie 7 dni. Ciekawy jest też fakt, że w latach 2014-2024 Rockstar zarobił ponad 5 miliardów dolarów tylko na sprzedaży Shark Cardów.

Na koniec inna intrygująca statystyka. Według wyciekłych danych zaledwie 4% wszystkich graczy decyduje się na to, by wydawać w grze realne pieniądze. Kurtyna.