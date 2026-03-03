GTA 6 ponownie wyciekło? Nowe nagranie trafiło do sieci

Pojawiło się nagranie sprzed kilku lat z nadchodzącej gry Rockstar Games.
W sieci pojawiło się krótkie nagranie, które rzekomo przedstawia bardzo wczesną wersję Grand Theft Auto 6. Materiał został opublikowany dopiero teraz, jednak według autora wpisu w rzeczywistości ma ponad cztery lata i powstał w czasie pandemii.
GTA 6 – nowy wyciek pokazuje fragment gry sprzed kilku lat
Kilkunastosekundowy klip udostępniono na Instagramie. Osoba publikująca materiał twierdzi, że otrzymała go od byłego pracownika Rockstar Games. Nagranie miało zostać zarejestrowane bezpośrednio ze stanowiska deweloperskiego w okresie pracy zdalnej.
Autor wpisu zaznaczył, że jakość materiału pozostawia wiele do życzenia, ponieważ plik był przed laty przesyłany mailowo i poddany silnej kompresji:
Nigdy nie sądziłem, że faktycznie to opublikuję, bo to w zasadzie nic istotnego.
Jednocześnie właściciel konta zapowiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania dotyczące nagrania i na jakiś czas zniknie z platformy.
Jak możemy zobaczyć klip prezentuje most przerzucony nad rozległą zatoką lub ujściem wody. Po konstrukcji przejeżdża ciężarówka z piwem Pißwasser, czyli fikcyjną marką znaną z poprzednich odsłon serii. W tle widać kolejny most z poruszającymi się pojazdami, co może sugerować skalę miasta planowaną przez twórców. Na niebie dostrzec można lecący wysoko samolot, a pod mostem przemyka motorówka.
Materiał jest bardzo krótki i nie zdradza wielu szczegółów, jednak dla fanów wyczekujących nowych informacji o produkcji każda taka ciekawostka ma znaczenie. Warto przypomnieć, że w 2022 roku do sieci trafił ogromny wyciek obejmujący około 100 GB danych z wczesnej wersji gry. Opisywany klip ma jednak pochodzić z jeszcze wcześniejszego okresu prac.
