GTA 6 ponownie wyciekło? Nowe nagranie trafiło do sieci

Kilkunastosekundowy klip udostępniono na Instagramie . Osoba publikująca materiał twierdzi, że otrzymała go od byłego pracownika Rockstar Games. Nagranie miało zostać zarejestrowane bezpośrednio ze stanowiska deweloperskiego w okresie pracy zdalnej.

W sieci pojawiło się krótkie nagranie, które rzekomo przedstawia bardzo wczesną wersję Grand Theft Auto 6 . Materiał został opublikowany dopiero teraz, jednak według autora wpisu w rzeczywistości ma ponad cztery lata i powstał w czasie pandemii.

Nigdy nie sądziłem, że faktycznie to opublikuję, bo to w zasadzie nic istotnego.

Autor wpisu zaznaczył, że jakość materiału pozostawia wiele do życzenia, ponieważ plik był przed laty przesyłany mailowo i poddany silnej kompresji:

Jednocześnie właściciel konta zapowiedział, że nie będzie odpowiadał na pytania dotyczące nagrania i na jakiś czas zniknie z platformy.

Jak możemy zobaczyć klip prezentuje most przerzucony nad rozległą zatoką lub ujściem wody. Po konstrukcji przejeżdża ciężarówka z piwem Pißwasser, czyli fikcyjną marką znaną z poprzednich odsłon serii. W tle widać kolejny most z poruszającymi się pojazdami, co może sugerować skalę miasta planowaną przez twórców. Na niebie dostrzec można lecący wysoko samolot, a pod mostem przemyka motorówka.

Materiał jest bardzo krótki i nie zdradza wielu szczegółów, jednak dla fanów wyczekujących nowych informacji o produkcji każda taka ciekawostka ma znaczenie. Warto przypomnieć, że w 2022 roku do sieci trafił ogromny wyciek obejmujący około 100 GB danych z wczesnej wersji gry. Opisywany klip ma jednak pochodzić z jeszcze wcześniejszego okresu prac.

Niedawno w sklepie PlayStation pojawił się identyfikator Grand Thef Auto 6, który zapowiada start przedsprzedaży na konsoli Sony w najbliższej przyszłości. Dla fanów to kolejny sygnał, że gra zmierza do swojej premiery wyznaczonej na 19 listopada bieżącego roku.