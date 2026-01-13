ARC Raiders z kolejnym kamieniem milowym. Darmowy upominek dla aktywnych graczy

ARC Raiders nie zwalnia tempa i na początku 2026 roku osiągnęło kolejny istotny kamień milowy. Twórcy potwierdzili, że produkcja przekroczyła poziom 12 milionów sprzedanych kopii, umacniając swoją pozycję wśród najpopularniejszych extraction shooterów ostatnich lat. Z tej okazji deweloperzy zdecydowali się przygotować darmowy upominek dla graczy, traktując go jako formę podziękowania za ogromne zainteresowanie tytułem.

ARC Raiders przekracza 12 milionów sprzedanych kopii. Twórcy rozdają darmowy prezent

Studio Embark Studios poinformowało o sukcesie za pośrednictwem oficjalnych kanałów społecznościowych. W komunikacie podkreślono, że ponad 12 milionów graczy wyruszyło ze Speranzy, by eksplorować Rust Belt. To kolejny dowód na to, że gra, która zadebiutowała w 2025 roku, wciąż przyciąga nowych użytkowników i utrzymuje bardzo aktywną społeczność. Warto też zaznaczyć, że aż milion graczy ukończyło pierwszą Ekspedycję i zresetowało swoje postępy.