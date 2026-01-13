Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders z kolejnym kamieniem milowym. Darmowy upominek dla aktywnych graczy

Patrycja Pietrowska
2026/01/13 14:00
Twórcy nagradzają graczy darmowym przedmiotem.

ARC Raiders nie zwalnia tempa i na początku 2026 roku osiągnęło kolejny istotny kamień milowy. Twórcy potwierdzili, że produkcja przekroczyła poziom 12 milionów sprzedanych kopii, umacniając swoją pozycję wśród najpopularniejszych extraction shooterów ostatnich lat. Z tej okazji deweloperzy zdecydowali się przygotować darmowy upominek dla graczy, traktując go jako formę podziękowania za ogromne zainteresowanie tytułem.

ARC Raiders
ARC Raiders

ARC Raiders przekracza 12 milionów sprzedanych kopii. Twórcy rozdają darmowy prezent

Studio Embark Studios poinformowało o sukcesie za pośrednictwem oficjalnych kanałów społecznościowych. W komunikacie podkreślono, że ponad 12 milionów graczy wyruszyło ze Speranzy, by eksplorować Rust Belt. To kolejny dowód na to, że gra, która zadebiutowała w 2025 roku, wciąż przyciąga nowych użytkowników i utrzymuje bardzo aktywną społeczność. Warto też zaznaczyć, że aż milion graczy ukończyło pierwszą Ekspedycję i zresetowało swoje postępy.

W ramach celebracji przekroczenia progu 12 milionów sprzedanych egzemplarzy, deweloperzy udostępnią darmowy przedmiot kosmetyczny. Gracze otrzymają Gilded Pickaxe Raider Tool, czyli specjalnie przygotowane, prestiżowe narzędzie. Prezent trafi do wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się do gry od dnia premiery aż do 13 stycznia. Nagroda zostanie przyznana automatycznie po udostępnieniu najnowszej aktualizacji.

Jesteśmy ogromnie dumni i wdzięczni za Wasze wsparcie dla ARC Raiders. Nie możemy się doczekać, by kontynuować tę podróż razem z Wami, rozpoczynając nowy rok. – piszą deweloperzy w komunikacie udostępnionym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-is-offering-a-free-gift-for-crossing-12-million-copies-sold/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

