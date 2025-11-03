ARC Raiders bije rekord liczby graczy. Serwery nie wytrzymały naporu fanów

Czy można sobie wymarzyć lepszy start sieciowej strzelanki? Twórcy ARC Raiders mają powody do zadowolenia, choć nieco przeplecione problemami technicznymi.

ARC Raiders, nowa produkcja typu extraction shooter od studia Embark, okazała się tak ogromnym sukcesem, że sama padła jego ofiarą. W miniony weekend gra odnotowała rekordową liczbę graczy, co doprowadziło do poważnych problemów z serwerami i stabilnością sieci. Gracze masowo rzucili się na ARC Raiders Według danych ze Steama, w jednym momencie w ARC Raiders grało 354 836 osób i to wyłącznie na tej konkretnej platformie. To wynik stawiający produkcję Embark Studios w jednym rzędzie z największymi hitami ostatnich lat, takimi jak GTA V, Monster Hunter: Wilds czy Battlefield 6. Gdy liczba graczy zaczęła gwałtownie rosnąć w niedzielny wieczór, serwery ARC Raiders nie wytrzymały obciążenia. Gracze na całym świecie zaczęli zgłaszać błędy z połączeniem, problemy z tworzeniem drużyn i częste rozłączenia.

Studio Embark musiało błyskawicznie wprowadzić system kolejek do logowania, a także czasowo wyłączyć crossplay, w celu ustabilizowania sytuacji. Choć problemy nie trwały długo, to jednak pokazały skalę popularności i ogromne zainteresowanie tytułem, który wielu graczy już teraz określa mianem najpoważniejszego konkurenta dla Escape from Tarkov.

GramTV przedstawia:

Twórcy niedawno ujawnili szczegółową mapę rozwoju ARC Raiders, obejmującą kolejne miesiące nowej zawartości oraz zapowiedzieli wieloletnie wsparcie gry i to nawet przez następne 10 lat. Tak, już to gdzieś słyszeliśmy, ale jednak ARC Raiders ma czym przyciągnąć graczy w odróżnieniu od Anthem. Popularność tytułu potwierdzają też opinie graczy. Na Steamie pojawiło się już ponad 37 tysięcy recenzji, z czego 90% to oceny pozytywne. Tym samym ARC Raiders wyrasta na jeden z największych sukcesów roku. Dynamiczny, świeży i dopracowany shooter, wyraźnie namieszał w swoim gatunku. ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.