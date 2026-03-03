Wiemy już jakie są kinowe plany prezesa Paramount, po przejęciu Warner Bros.

I trzeba przyznać, że to plany niezwykle ambitne. Czy nierealne? To się okaże.

Niedawno informowaliśmy, że David Zaslav z Warner Bros. Discovery rozmawiał ze swoimi pracownikami o możliwej fuzji z Paramount i jej konsekwencjach. Temat wciąż wywołuje sporo emocji w branży. Teraz poznajemy nowe szczegóły ambitnych planów drugiej strony umowy, czyli studia Davida Ellisona, dotyczących przyszłości kin. Wszystkiego możemy się bowiem spodziewać, ale nie tego, że nam, widzom, zabraknie w kinach filmów. Prezes Paramount o planach kinowych po przejęciu Warner Bros. Podczas poniedziałkowej rozmowy z analitykami Ellison potwierdził, że po połączeniu z Warner Bros. Discovery firma zamierza wprowadzać do kin aż 30 filmów rocznie.

Jak konsekwentnie podkreślaliśmy, chcemy dostarczać szerokie portfolio wysokiej jakości produkcji, w tym 15 filmów kinowych rocznie na studio, co daje co najmniej 30 tytułów. Szef Paramount zaznaczył przy tym, że „filmy powinny być oglądane w kinach”, jasno dystansując się od modelu bezpośrednich premier w streamingu. Według niego spółka już teraz zwiększa tempo produkcji – w 2026 roku Paramount planuje wypuścić minimum 15 filmów, podczas gdy w 2025 będzie ich osiem. Dla porównania, Warner Bros. w ubiegłym roku wprowadziło do kin 11 tytułów, nie osiągając wyznaczonego przez Ellisona pułapu.

GramTV przedstawia:

Co istotne, połączony gigant ma utrzymać 45-dniowe okno kinowe, zanim produkcje trafią na platformy VOD i do dystrybucji domowej. To samo proponował zresztą Netflix. To wyraźny sygnał, że tradycyjny model kinowy wciąż ma być fundamentem strategii. Obietnica 15 filmów rocznie na każde studio brzmi jednak niezwykle ambitnie. Współczesne realia produkcyjne i marketingowe sprawiają, że przygotowanie tylu dużych, globalnych premier w ciągu jednego roku to ogromne wyzwanie. Czy nowy podmiot rzeczywiście udźwignie 30 szerokich premier rocznie? Najbliższe lata pokażą, czy zapowiedzi Ellisona okażą się realnym planem, czy jedynie odważną deklaracją.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









