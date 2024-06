Grupa Embracer zamyka studio odpowiedzialne za remake Alone in the Dark

Jeśli zaś chodzi o remake Alone in the Dark, gra spotkała się w dniu premiery ze skrajnie różnymi ocenami ze strony krytyków. Choć część recenzentów chwaliła między innymi grę aktorską czy intrygującą fabułę, pojawiały się głosy mówiące o problemach technicznych czy niedopracowaniu produkcji. Ostatecznie, w serwisie Metacritic, tytuł uzyskał ocenę na poziomie 63/100.

Alone in the Dark to mrożący krew w żyłach horror psychologiczny, ociekający klimatem południowego gotyku – nowe wcielenie kultowej gry, która stworzyła podwaliny gatunku. Każdy krok przybliżający cię do rozwikłania tajemnicy Derceto ściąga na ciebie wzrok wygłodniałych stworów czających się w ciemności. – czytamy w opisie gry Alone in the Dark na platformie Steam.