Alone in the Dark na pierwszych recenzjach. Skrajnie różne oceny krytyków

Alone in the Dark podzieliło krytyków.

Już dziś na rynku debiutuje Alone in the Dark. Do sieci trafiły już natomiast pierwsze recenzje survival horroru i – trzeba przyznać – produkcja spotkała się z bardzo mieszanym odbiorem wśród krytyków. Jeżeli chodzi o serwis Metacritic, tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 64/100 (na podstawie 64 opinii), natomiast na Opencriticu – 61/100 (na podstawie 83 opinii).

Oceny Alone in the Dark z 2024 roku wahają się od 2/10 do nawet 9/10. Zacznijmy jednak od pozytywów. Jeśli chodzi o jasne punkty gry, które dostrzegają krytycy, wymienia się między innymi solidną grę aktorską, intrygującą fabułę oraz piękną scenerię noir. Niektórym przypadła do gustu walka i eksploracja, a także klimat survival horroru. Pochwał doczekały się również łamigłówki oraz fakt, że tytuł oddaje hołd oryginałowi.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony jednak krytycy mają do Alone in the Dark sporo zastrzeżeń. Redaktorzy zwracają uwagę na mnogość problemów technicznych i niedopracowanie produkcji. Części recenzentów nie przypadła do gustu walka, a także niespójna narracja. Krytycy zaznaczają również, że nie są w stanie na ten moment polecić tytułu. Recenzje Alone in the Dark (2024) GameGrin – 9/10

VideoGamer – 8/10

DualShockers – 7,5/10

CGMagazine – 7/10

God is a Geek – 7/10

Shacknews – 7/10

Push Square – 6/10

GamingBolt – 6/10

GameSpot – 4/10

Eurogamer – 4/10

Game Rant – 3/10

Guardian – 2/10 Alone in the Dark zadebiutuje na rynku 22 marca 2024 roku. Tytuł zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych grą zapraszamy również do lektury: Tytuł zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych grą zapraszamy również do lektury: Alone in The Dark (2024) - recenzja. Nie tak całkiem samotnie przeciw ciemności

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.