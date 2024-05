Alone in the Dark bez kontynuacji? Reboot serii nie spełnił oczekiwań wydawcy

Warto zauważyć, że premiera Alone in the Dark była dwukrotnie opóźniana. Początkowo reboot kultowej serii miał zadebiutować pod koniec października 2023 roku. Jednak Pieces Interactive i THQ Nordic chcieli uniknąć bezpośredniej konkurencji z tytułami takimi jak Alan Wake 2 czy Marvel’s Spider-Man 2. W związku z tym ogłoszono, że gra trafi do sprzedaży w styczniu 2024 roku. Ostatecznie gra ukazała się jednak w marcu.

Alone in the Dark jest dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat rebootu tej ikonicznej serii horrorów, zapraszamy do lektury naszej recenzji: Alone in The Dark (2024) – Recenzja: Nie tak całkiem samotnie przeciw ciemności.