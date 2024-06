Kolejne studio kończy działalność. Tym razem z pracą żegnają się twórcy Wizard with a Gun

Od wielu miesięcy regularnie pojawiają się informacje o zwolnieniach w studiach deweloperskich. W ostatnim czasie pracę straciło między innymi kilkadziesiąt osób w szeregach CI Games , a Take-Two Interactive zamknęło studia Roll7 i Intercept Games . Tymczasem po raz kolejny słyszymy o zakończeniu działalności studia – tym razem mowa o twórcach Wizard with a Gun.

Z ciężkim sercem ogłaszam zamknięcie Galvanic Games. Pomimo obiecującego startu Wizard with a Gun, sprzedaż nie jest wystarczająco silna, aby utrzymać nasze studio. Ostatni rok był szczególnie trudny dla gier. Chociaż mieliśmy wiele zachęcających rozmów na DICE i GDC, proces podpisywania nowych projektów, nawet w dobrym roku, trwa dłużej niż czas, który nam pozostał. – przekazał w komunikacie Patrick Morgan.

Szef Galvanic Games wspomina jednocześnie o dumie, jaką odczuwa w związku z grą Wizard with the Gun. Zespół miał również osiągnąć wszystkie cele, które postawił sobie w 2015 roku, w tym „wydawanie unikalnych, dziwnych i interesujących gier” oraz „współpracę z niektórymi z ulubionych ludzi w branży”. Z drugiej strony jednak deweloper nie może pogodzić się z tym, że po najbardziej produktywnym roku doszło do zamknięcia studia.

Jednak niezwykle trudno jest patrzeć, jak nasz zespół staje w obliczu niepewności na obecnym rynku pracy. Być może nigdy nie przeboleję ironii spędzenia dziesięciu lat na budowaniu idealnego zespołu tylko po to, aby zakończyć ten okres po naszym najbardziej produktywnym roku. Zaangażowanie, kreatywność i ciężka praca każdego członka naszego zespołu były wyjątkowe. – kontynuuje deweloper.

Zwolnienia w branży gier to w ostatnim czasie często poruszany temat. Do redukcji etatów doszło również w studiach takich jak Ubisoft, Gearbox, Respawn czy Naughty Dog. Według statystyk serwisu zbierającego dane w tym zakresie tylko w tym roku pracę w branży straciło ponad 10 tysięcy deweloperów.

