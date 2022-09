Haker aresztowany w sprawie wycieku GTA VI nie przyznaje się do winy

17-letni haker został oskarżony o włamanie na serwery Rockstar Games i kradzież materiałów z GTA VI. Nastolatek nie przyznaje się jednak do winy.

Źródło, czyli Bloomberg Law , podaje, iż. Wcześniej przebywał w schronisku dla nieletnich . City of London Police postawiło mu dwa zarzuty naruszenia warunków kaucji oraz dwa zarzuty nadużycia sprzętu komputerowego.

Haker przyznał się bowiem do złamania warunków pozostawania na wolności za kaucją . Nastolatek jest oskarżany również o ataki na firmy Microsoft, Uber oraz NVIDIA – część z nich dokonał jako członek grupy hakerskiej Lapsus$, aczkolwiek w tych sprawach toczą się osobne postępowania.

Według zarzutów przedstawionych przez prokurator Valerie Banjemin, oskarżony miał wykorzystywać swój sprzęt, aby włamać się do firm i nielegalnie uzyskać dostęp do oprogramowań korporacji. Ostatecznie sędzia zdecydował się skierować sprawę do sądu wyższej instacji, gdzie w późniejszym terminie ma ona zostać rozpatrzona razem z podobnym śledztwem. Pozostaje czekać na rozwój sytuacji.