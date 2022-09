GTA VI to najdroższa gra w historii? Szacowany budżet jest ogromny

W ostatnich latach budżety gier zaczęły rosnąć do naprawdę sporych rozmiarów, żeby tylko wspomnieć o Cyberpunku 2077, który miał kosztować ponad 300 mln dolarów (za gamesindustry.biz). Obecnie tytułem najdroższej gry może pochwalić się wciąż powstający Star Citizen, który pochłonął już ponad 400 mln dolarów. Jest to jednak niewielka kwota w porównania do najnowszych szacunków budżetu Grand Theft Auto VI.

GTA VI – olbrzymi budżet produkcji

W połowie września doszło do jednego z największych wycieków w historii branży i w sieci pojawiło się około 90 materiałów z wczesnej wersji GTA VI. Teraz serwis Tweaktown.com dotarł do wiadomości hakera, który prawdopodobnie stoi za kradzieżą danych z serwerów Rockstar Games i niedawno został zatrzymany przez policję. W rozmowie z innymi hakerami przyznał, że studio wydało już na rozwój gry aż 2,5 mld dolarów.