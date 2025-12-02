Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption 3 musi naprawić jeden kluczowy problem z poprzedniej części. Tego chcą fani

Radosław Krajewski
2025/12/02 10:10
Chociaż gra ma sporo rzeczy do poprawy w kolejnej odsłonie, to fani najbardziej wskazali właśnie na tę mechanikę.

Red Dead Redemption 2 od lat utrzymuje status jednego z najwyżej ocenianych tytułów w historii gier. Mimo ogromnego uznania oraz nieprzerwanej popularności, w sieci wciąż powracają dyskusje na temat mechanik, które w ocenie graczy wymagają dopracowania. Najnowsza debata, która rozgorzała wśród fanów, ponownie zwróciła uwagę na system poszukiwań w produkcji Rockstara.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 3 musi poprawić system ścigania bohatera przez stróżów prawa

Gracze na Reddicie przypominają, że rozwiązanie odpowiedzialne za ściganie bohatera przez lokalnych stróżów prawa potrafi skutecznie zepsuć zabawę. Problem uwidacznia się zwłaszcza w sytuacjach, gdy popełnione przestępstwo powinno pozostać niezauważone. Według relacji jednego z użytkowników, nawet z maską na twarzy oraz bez świadków dochodziło do błyskawicznego ustalenia tożsamości bohatera, a informacja o jego winie rozchodziła się po całej miejscowości w nienaturalny sposób. Zdaniem społeczności odbiera to grze element immersji oraz utrudnia swobodną zabawę.

Choć podobne systemy funkcjonują również w innych grach studia, wielu graczy zwraca uwagę, że w realiach Dzikiego Zachodu mechanika rozpoznawania postaci wymaga więcej finezji i czasu. Wspominają także o sytuacjach, w których wskaźnik poszukiwań blokował postęp fabularny lub wymagał długiego ukrywania się nawet po błahym incydencie. Dla części fanów stało się to jednym z najbardziej irytujących aspektów drugiej odsłony.

Wielu użytkowników wyraża nadzieję, że Red Dead Redemption 3 wykorzysta nowe technologie i zaoferuje bardziej złożony system reagowania na przestępstwa. Według nich kluczowe byłoby usprawnienie sposobu, w jaki mieszkańcy miasteczek wymieniają informacje oraz jak rozpoznają postać gracza w zależności od okoliczności.

Na ten moment Red Dead Redemption 2 pozostaje dla wielu osób jednym z największych osiągnięć Rockstara, choć jednocześnie uznawanym za dzieło niepozbawione wyraźnych niedoskonałości. Fani wciąż liczą, że kolejna odsłona dopracuje ten aspekt, a przyszłe przygody w realiach Dzikiego Zachodu zaoferują bardziej naturalną i wciągającą rozgrywkę.

Źródło:https://screenrant.com/red-dead-redemption-3-needs-to-make-one-major-change-fans-insist/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:00

Nom, gracze muszą kombinować jak np. by okraść pociąg parkują go w tunelu do którego stróże prawa nie mogę się zbliżyć. Najwyraźniej spawnują się nad tunelem czy coś. 




