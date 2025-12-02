Red Dead Redemption 3 musi naprawić jeden kluczowy problem z poprzedniej części. Tego chcą fani

Chociaż gra ma sporo rzeczy do poprawy w kolejnej odsłonie, to fani najbardziej wskazali właśnie na tę mechanikę.

Red Dead Redemption 2 od lat utrzymuje status jednego z najwyżej ocenianych tytułów w historii gier. Mimo ogromnego uznania oraz nieprzerwanej popularności, w sieci wciąż powracają dyskusje na temat mechanik, które w ocenie graczy wymagają dopracowania. Najnowsza debata, która rozgorzała wśród fanów, ponownie zwróciła uwagę na system poszukiwań w produkcji Rockstara.

Red Dead Redemption 3 musi poprawić system ścigania bohatera przez stróżów prawa

Gracze na Reddicie przypominają, że rozwiązanie odpowiedzialne za ściganie bohatera przez lokalnych stróżów prawa potrafi skutecznie zepsuć zabawę. Problem uwidacznia się zwłaszcza w sytuacjach, gdy popełnione przestępstwo powinno pozostać niezauważone. Według relacji jednego z użytkowników, nawet z maską na twarzy oraz bez świadków dochodziło do błyskawicznego ustalenia tożsamości bohatera, a informacja o jego winie rozchodziła się po całej miejscowości w nienaturalny sposób. Zdaniem społeczności odbiera to grze element immersji oraz utrudnia swobodną zabawę.