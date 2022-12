Pierwsze zdjęcia zza kulis produkcji filmu Gran Turismo pojawiły się w sieci

Miłośnicy filmów oraz seriali należący równocześnie do fanów gier od Sony nie mogą narzekać na nudę. Obecnie japoński producent konsol PlayStation nie tylko pracuje bowiem nad serialem God of War, ale również przygotowuje się do wielkiej premiery wyczekiwanego serialu The Last of Us. Oprócz tego powstaje filmowa adaptacja gry Ghost of Tsushima, która ma już nawet scenariusz. Ba, to nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze film Gran Turismo. Jak podaje serwis Collider, niedawno w sieci pojawiły się nowe zdjęcia zza kulis produkcji, prosto od kaskaderów: Ollie’ego Millroy’a oraz Mauro Calo.

Zdjęcia zza kulis produkcji filmu Gran Turismo