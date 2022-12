Ekranizacja serii God of War już oficjalnie. Serial dostał zielone światło

Mamy to – seria gier God of War oficjalnie otrzyma serial aktorski, który trafił właśnie pod skrzydła Amazon Studios.

To już oficjalnie! Jak podaje między innymi serwis The Hollywood Reporter, seria gier God of War – a dokładniej bestsellerowa część z 2018 roku – doczeka się ekranizacji w postaci serialu aktorskiego.

W opisie produkcji czytamy, że będzie to opowieść o podróży Kratosa oraz jego syna, Atreusa, na szczyt góry, gdzie mają rozsypać prochy ukochanej żony i matki. Okazuje się jednak, że w praktyce jest to wyprawa, której zadaniem jest wzmocnienie więzi ojca z synem, a sam Kratos zmierzy się z zupełnie nowymi bogami i potworami – walka boga wojny z przeciwnościami losu zadecyduje o losach całego świata.

Ekranizacja gry God of War z 2018 roku już oficjalnie

Za scenariusz serialowego God of War odpowiadają Mark Fergus oraz Hawk Ostby (twórcy i producenci The Expanse), zaś showrunnerem został Rafe Judkins (wcześniej showrunner Koła czasu). W produkcji serialu udział wezmą również Sony Pictures Television i PlayStation Productions, którzy współpracują przy wszystkich serialach opartych na grach przeznaczonych na konsole PlayStation.

God of War to zniewalająca, skupiona na postaciach franczyza i wierzymy, że urzeknie ona naszych klientów na całym świecie swoim rozbudowanym oraz immersyjnym światem, a także bogatą historią. Czujemy się uhonorowani mogąc współdzielić przygodę eksploracji mitologii God of War w tak ważny sposób, razem z Sony Pictures Television, PlayStation Productions oraz Santa Monica Studio. (Vernon Sanders, Amazon)

Jesteśmy dumni i podekscytowani mogąc pracować z naszymi przyjaciółmi z Amazon Studios oraz partnerami z PlayStation Production, w celu adaptacji tej pięknej, a także chwytającej za serce grze, jako aktorskiej serii premium. Rafe, Mark i Hawk tworzą serię, która wytyczy drogę poprzez starożytną oraz mitologiczną podróż Kratosa. (Katherine Pope, dyrektor generalna Sony Pictures Television)