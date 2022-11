Ghost of Tsushima ma już scenariusz. Postępy prac nad ekranizacją

Filmowa adaptacja gry Ghost of Tsushima podąża w dobrym kierunku. Niedawno reżyser produkcji, Chad Stahelski, udzielił wywiadu serwisowi IGN – w rozmowie poruszono temat ekranizacji, dzięki czemu poznaliśmy nowe szczegóły na jej temat. Dowiedzieliśmy się chociażby, że scenariusz jest już gotowy.

Jeżeli chodzi o Ghost of Tsushima, to jest na mojej liście rzeczy, których nie mogę się doczekać, żeby wyreżyserować. Mamy bardzo dobry scenariusz, wciąż dopracowujemy szczegóły, gdyż jest to zupełnie nowy rodzaj gry. Każdy, kto grał w Ghost of Tsushima wie, że ta produkcja jest naprawdę złożona.