Polski Cyberpunk podbija kolejną grę. Wuthering Waves z ogromną współpracą

Mikołaj Berlik
2026/05/07 11:40
Gracze otrzymają nowe postacie, scenariusz fabularny i darmową zawartość.

Kuro Games oficjalnie potwierdziło crossover Wuthering Waves z uniwersum Cyberpunk: Edgerunners. Współpraca połączy jeden z największych hitów anime ostatnich lat z niezwykle popularnym RPG akcji, które stale rośnie w siłę po sukcesie podczas The Game Awards 2025.

Wuthering Waves – Cyberpunk: Edgerunners zmierza do gry

Nowa zawartość pojawi się już w czerwcu, równocześnie z premierą Wuthering Waves na Xboksach Series X|S. Twórcy zapowiedzieli pełnoprawny scenariusz fabularny inspirowany anime Cyberpunk: Edgerunners, co oznacza nowe misje, dialogi oraz liczne scenki przerywnikowe przygotowane specjalnie na potrzeby wydarzenia. Największą atrakcją crossoveru będą oczywiście bohaterowie znani z produkcji studia Trigger. Kuro Games potwierdziło, że do świata Wuthering Waves trafią Rebecca oraz Lucyna Kushinada, czyli Lucy. Rebecca ma zostać udostępniona całkowicie za darmo, bez konieczności korzystania z systemu gacha, co już zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczność gry.

Lucy najprawdopodobniej pojawi się natomiast jako limitowana postać dostępna poprzez specjalny banner. Twórcy nie zdradzili jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących jej umiejętności, ale gracze spodziewają się mocno cyberpunkowego stylu walki i efektownych animacji inspirowanych anime.

Warto podkreślić, że całe wydarzenie fabularne będzie darmowe dla wszystkich użytkowników. To standard w przypadku Wuthering Waves, ponieważ Kuro Games regularnie rozwija swoje RPG o kolejne scenariusze, lokacje i wydarzenia bez dodatkowych opłat.

Przypomnijmy, że Wuthering Waves jest dostępne na PC oraz urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

