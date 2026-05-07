Polski Cyberpunk podbija kolejną grę. Wuthering Waves z ogromną współpracą

Kuro Games oficjalnie potwierdziło crossover Wuthering Waves z uniwersum Cyberpunk: Edgerunners. Współpraca połączy jeden z największych hitów anime ostatnich lat z niezwykle popularnym RPG akcji, które stale rośnie w siłę po sukcesie podczas The Game Awards 2025.

Wuthering Waves – Cyberpunk: Edgerunners zmierza do gry

Nowa zawartość pojawi się już w czerwcu, równocześnie z premierą Wuthering Waves na Xboksach Series X|S. Twórcy zapowiedzieli pełnoprawny scenariusz fabularny inspirowany anime Cyberpunk: Edgerunners, co oznacza nowe misje, dialogi oraz liczne scenki przerywnikowe przygotowane specjalnie na potrzeby wydarzenia. Największą atrakcją crossoveru będą oczywiście bohaterowie znani z produkcji studia Trigger. Kuro Games potwierdziło, że do świata Wuthering Waves trafią Rebecca oraz Lucyna Kushinada, czyli Lucy. Rebecca ma zostać udostępniona całkowicie za darmo, bez konieczności korzystania z systemu gacha, co już zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez społeczność gry.