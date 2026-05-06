Remaster tego kultowego RPG okazał się hitem, ale to nie znaczy, że gracze wrócili do niego dla fabuły

Remastery stały się dziś jednym z najskuteczniejszych sposobów na przywracanie kultowych gier do życia. Z jednej strony bazują na nostalgii, z drugiej próbują zaoferować nową jakość i przypomnieć, dlaczego przed laty pokochaliśmy konkretne tytuły. Takim przypadkiem bez wątpienia jest The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, którego sukces trudno podważyć. Okazuje się jednak, że gracze wrócili do Cyrodiil niekoniecznie po to, by jeszcze raz przeżyć główną historię.

Gramy w odnowionego Obliviona nie dla fabuły?

Jak zauważa serwis Cooldown.pl, statystyki osiągnięć na Steamie pokazują bardzo wyraźny trend. Większość graczy znacznie chętniej angażuje się w poboczne aktywności, eksplorację świata czy rozwijanie postaci niż w ukończenie głównego wątku fabularnego. To zjawisko od lat kojarzone jest z grami Bethesda Game Studios, ale Oblivion Remastered tylko je potwierdza.