Gracze Xboxa poszkodowani. Blizzard szybko zareagował, ale to kolejna wpadka Diablo 4

Użytkownicy konsoli Xbox, grający w Diablo 4, zostali niemile zaskoczeni brakiem długo wyczekiwanej aktualizacji March of the Goblins.

Po premierze wydarzenia March of the Goblins niektórzy gracze Xbox zauważyli posąg Goblina w centralnym Kyovashad, jednak sam event nie był aktywny na ich serwerach. Niedługo później Rich Bantegui, starszy menedżer społeczności Diablo, opublikował na oficjalnym forum krótką informację o problemie:

Nie jest to pierwszy raz, gdy Diablo 4 boryka się z opóźnieniami, jednak wcześniejsze przypadki dotyczyły wszystkich graczy, a nie tylko jednej platformy. Tym razem problem dotknął wyłącznie użytkowników Xboxa, co spotkało się z falą frustracji. Niektórzy krytykowali Blizzard za nierówne traktowanie graczy i wydanie aktualizacji na innych platformach, zanim problem został rozwiązany. Efekt był taki, że gracze na innych platformach mogli już rozpocząć polowanie na Gobliny, a użytkownicy Xboxów mogli jedynie czekać sfrustrowani na ratunek.

Patch 2.1.3 i March of the Goblins jest obecnie opóźniony na konsolach Xbox i spodziewamy się, że aktualizacja będzie dostępna jeszcze dzisiaj.

Na szczęście usterkę udało się szybko naprawić, a trzy godziny później Bantegui potwierdził, że aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich graczy Xbox. Przyczyna problemu pozostaje nieznana, choć część społeczności spekuluje, że winne mogą być restrykcyjne i powolne procedury zatwierdzania aktualizacji przez Microsoft. Podobne trudności pojawiły się wcześniej, między innymi podczas wydania aktualizacji 1.6 do Stardew Valley będącego w Xbox Game Pass, co również wywołało niezadowolenie graczy.



Dłuższe opóźnienie mogłoby sprawić, że gracze straciliby cenny czas na zdobywanie łupów, ponieważ podczas wydarzenia Gobliny pojawiają się częściej niż zwykle. Chociaż po zakończeniu eventu w grze nadal będzie można spotkać te stwory, ich obecność stanie się rzadsza. Gdyby problem utrzymywał się dłużej, twórcy prawdopodobnie zdecydowaliby się na wydłużenie wydarzenia dla graczy Xbox, aby zrekompensować stratę czasu. Z pewnością cieszy szybka reakcja studia, ale to kolejna wpadka w ostatnim czasie, która z pewnością nie poprawi wizerunku Diablo 4.

Diablo 4 wyszło w 2023 roku na platformach PC, Xbox i PlayStation.