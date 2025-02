Blizzard w końcu spełni jedno z największych życzeń fanów Diablo 4. Pojawi się nowa funkcja

Podczas niedawnej sesji pytań i odpowiedzi kierownik społeczności Blizzard, Ruben Marquez (Bluddshed), rozmawiał z projektantką gry Ainslyn Hall o przyszłości Diablo 4. Wśród poruszonych tematów znalazło się właśnie to wyczekiwane przez społeczność usprawnienie. Twórcy potwierdzili, że rozważają jego implementację, co oznacza, że gracze mogą wkrótce spodziewać się znaczących zmian w sposobie interakcji z łupami.

Choć Blizzard nie zdradził jeszcze pełnych szczegółów nowej mechaniki, wiadomo, że podejście studia ewoluowało. Wcześniej deweloperzy podkreślali, że chcą, by gracze w pełni wykorzystywali zdobyte przedmioty, sprzedając je lub rozmontowując na części. Teraz jednak wygląda na to, że Blizzard dostrzega potrzebę wprowadzenia większej kontroli nad tym, co trafia do ekwipunku, co może znacząco poprawić komfort rozgrywki.