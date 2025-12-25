Powrót do korzeni... piekła. Diablo 3 znów otworzy wrota do świata pierwszego Diablo

Blizzard ponownie oddaje hołd początkom kultowej marki. Ciemność nad Tristram jest reklamowane jako propozycja zarówno dla weteranów spragnionych nostalgii, jak i dla nowych graczy, którzy chcą zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło.

Do Diablo 3 po raz kolejny powraca wyjątkowe wydarzenie rocznicowe Ciemność nad Tristram, które pozwoli graczom wejść do świata znanego z pierwszego Diablo. Będzie to i tym razem możliwe dzięki technologii RetroVision™, działającej na silniku trzeciej odsłony serii. Start wydarzenia zaplanowano na 31 grudnia 2025 roku. To nie pierwszy raz, gdy Diablo 3 daje sposobność do przeniesienia się w czasie.

Wydarzenie rozpocznie się w trybie przygodowym Diablo 3. Tropiąc tajemniczych kultystów siejących chaos w Sanktuarium, gracze odkryją wskazówki prowadzące do portalu przenoszącego ich w przeszłość – do mrocznego Tristram, miasta spowitego niegdyś cieniem absolutnego zła.

Po przekroczeniu portalu bohaterowie trafią do legendarnej katedry znanej z pierwszego Diablo. Dzięki technologii RetroVision™ lokacje, przeciwnicy i klimat klasyka zostały wiernie odtworzone, ale funkcjonują w pełni na silniku Diablo 3. W podziemiach czekają dobrze znani wrogowie, kultowe przedmioty oraz finałowe starcie z samym Mrocznym Władcą.

Jak przystało na rocznicowe wydarzenie, nie zabraknie także nagród. Za udział w Ciemności nad Tristram gracze będą mogli zdobyć unikatowe transmogryfikacje, osiągnięcia, portrety, zwierzaki i inne kosmetyczne dodatki. Część z nich trafi w ręce graczy bez większego trudu, inne będą wymagały dokładnego przeszukania lochów i zaliczenia wszystkich wyzwań.

Blizzard zapowiada, że na wydarzenie można się już szykować wieczorem 31 grudnia, ale kultyści pojawią się w świecie gry 1 stycznia o godzinie 1:00, a sam portal do Tristram otworzy się 4 stycznia o 1:00. Całe wydarzenie potrwa do 1 lutego 2026 roku, do godziny 1:00. Dla fanów serii to kolejna okazja, by raz jeszcze zejść do miejsca, w którym narodziła się legenda Diablo – i sprawdzić, czy po latach piekło wciąż potrafi przerażać.