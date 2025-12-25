Zaloguj się lub Zarejestruj

Powrót do korzeni... piekła. Diablo 3 znów otworzy wrota do świata pierwszego Diablo

Jakub Piwoński
2025/12/25 21:30
0
0

Wszystko za sprawą specjalnego wydarzenia.

Do Diablo 3 po raz kolejny powraca wyjątkowe wydarzenie rocznicowe Ciemność nad Tristram, które pozwoli graczom wejść do świata znanego z pierwszego Diablo. Będzie to i tym razem możliwe dzięki technologii RetroVision™, działającej na silniku trzeciej odsłony serii. Start wydarzenia zaplanowano na 31 grudnia 2025 roku. To nie pierwszy raz, gdy Diablo 3 daje sposobność do przeniesienia się w czasie.

Diablo
Diablo

Do Diablo 3 wraca Diablo 1

Blizzard ponownie oddaje hołd początkom kultowej marki. Ciemność nad Tristram jest reklamowane jako propozycja zarówno dla weteranów spragnionych nostalgii, jak i dla nowych graczy, którzy chcą zobaczyć, od czego wszystko się zaczęło.

Wydarzenie rozpocznie się w trybie przygodowym Diablo 3. Tropiąc tajemniczych kultystów siejących chaos w Sanktuarium, gracze odkryją wskazówki prowadzące do portalu przenoszącego ich w przeszłość – do mrocznego Tristram, miasta spowitego niegdyś cieniem absolutnego zła.

GramTV przedstawia:

Po przekroczeniu portalu bohaterowie trafią do legendarnej katedry znanej z pierwszego Diablo. Dzięki technologii RetroVision™ lokacje, przeciwnicy i klimat klasyka zostały wiernie odtworzone, ale funkcjonują w pełni na silniku Diablo 3. W podziemiach czekają dobrze znani wrogowie, kultowe przedmioty oraz finałowe starcie z samym Mrocznym Władcą.

Jak przystało na rocznicowe wydarzenie, nie zabraknie także nagród. Za udział w Ciemności nad Tristram gracze będą mogli zdobyć unikatowe transmogryfikacje, osiągnięcia, portrety, zwierzaki i inne kosmetyczne dodatki. Część z nich trafi w ręce graczy bez większego trudu, inne będą wymagały dokładnego przeszukania lochów i zaliczenia wszystkich wyzwań.

Blizzard zapowiada, że na wydarzenie można się już szykować wieczorem 31 grudnia, ale kultyści pojawią się w świecie gry 1 stycznia o godzinie 1:00, a sam portal do Tristram otworzy się 4 stycznia o 1:00. Całe wydarzenie potrwa do 1 lutego 2026 roku, do godziny 1:00. Dla fanów serii to kolejna okazja, by raz jeszcze zejść do miejsca, w którym narodziła się legenda Diablo – i sprawdzić, czy po latach piekło wciąż potrafi przerażać.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24247149/ciemnosc-nad-tristram-powroci-31-grudnia-2025

Tagi:

News
Blizzard
Diablo III
Diablo 3
wydarzenie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112