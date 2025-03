Wysyp skarbów w Sanktuarium. Blizzard zaprasza na specjalne wydarzenie w Diablo 4

Marsz Goblinów w Diablo 4

Marsz Goblinów rozpoczął się 4 marca i potrwa do 11 marca. W tym czasie gracze będą mieli okazję spotkać zwiększoną liczbę Goblinów Skarbników w Sanktuarium. Same gobliny mają się mnożyć w dużym tempie, co z pewnością ucieszy łowców skarbów.

W trakcie trwania wydarzenia zwiększone zostaną również szanse na natknięcie się na większe grupy tych złotolubnych stworzeń oraz na odnalezienie Kapliczek Chciwości. Aby rozpocząć swoje łowy, gracze powinni udać się do posągu goblina znajdującego się w centrum Kiowosadu, a następnie zdobywać reputację na specjalnej ścieżce nagród. Polowanie na stworzenia jest możliwe na każdym poziomie świata w Sferze Sezonowej i Wieczności.