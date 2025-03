Diablo 4 czeka zalew skórek niczym z Call of Duty? Blizzard chce zrezygnować z przestarzałych przepustek bojowych

Fergusson wyznał, że obecne przepustki bojowe, które są obecne m.in. w Diablo 4, są „przestarzałe”. Wyznał, że będą chcieli to zmienić i dostosować je do potrzeb graczy.

Następnie producent wskazał na system zastosowany w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3, który pozwalał graczom samodzielnie wybierać ścieżkę na mapie nagród. Dzięki czemu gracze mogli sami decydować się, jakie nagrody chcą zdobyć, zamiast w liniowy sposób przechodzić przez sto poziomów, zdobywając również te przedmioty kosmetyczne, które nie były im potrzebne. Co ciekawe, najnowszy Black Ops 6 zrezygnował z tego pomysłu.

Fani Diablo 4 mogą spodziewać się również zmian w samych przedmiotach kosmetycznych. I tutaj również Blizzard skłania się ku opcji znanej z Call of Duty, gdzie obok Żółwi Ninja i Terminatora występuje chociażby raperka Nicki Minaj. Fergusson wyznał, że obecne skórki są osadzone w estetyce gry, ale w przyszłości chciałby wprowadzić nieco więcej „ekstrawagancji” i crossoverów. Chociaż byłby to zapewne bardzo dochodowy ruch dla studia, to wielu fanów oburzyłoby się, gdyby wprowadzono do gry skórki postaci, wierzchowca, czy broni znanych z innych produkcji.