Morderczy ślimak będzie ścigał twój kursor. Jedna wpadka i gra blokuje się na zawsze

Tryb nagłej śmierci w grach brzmi niezwykle groźnie. Zwykle jednak największą karą, jaka nas spotka, jest konieczność rozpoczęcia zabawy od nowa.
A co, gdyby porażka, oznaczała definitywny koniec gry? Co więcej – co, gdyby powodem tej porażki miałby być… ślimak?
Za nic w świecie nie dotykaj tego ślimaka
Starsi czytelnicy mogą kojarzyć epicki zwiastun Strasznie powolny morderca z ekstremalnie nieefektywną bronią, który naście lat temu zachwycał swoją absurdalnością. Tam śmierć niosła łyżeczka, w omawianym przykładzie zaś będzie jeszcze powolniej, bo uciekać będziemy przed wspomnianym już ślimakiem. Nie bez powodu gra studia PlasticBagHandMan nosi tytuł Don't Touch the Snail – czyli po polsku Nie Dotykaj Ślimaka. Bo zdecydowanie dotykać go nie możemy, chociaż będzie on stale podążał za naszym kursorem. A nie możemy dlatego, że zetknięcie ze skorupiastym mięczakiem oznaczać będzie przegraną.
I to taką przez wielkie P, bo zgodnie z zapewnieniami twórców, jeżeli przegramy, gra nigdy więcej już się nam nie uruchomi, a dostęp do niej zostaje zablokowany. Co więcej, czas, przez jaki uciekaliśmy przed morderczym, nieśmiertelnym ślimakiem, zostanie zapisany na globalnej tablicy wyników. Po drodze będziemy mogli jednak gromadzić różne przedmioty kosmetyczne, dzięki którym nasz prześladowca zmieni swój wygląd. W grze przewidziano również osiągnięcia. A gdy już powinie nam się kursor, będziemy mogli z rzeczonym ślimakiem się zaprzyjaźnić, zachowując go na naszym pulpicie, by mógł po nim pełzać, już bez morderczej żądzy.
Wydawcą Don't Touch the Snail jest Both Good, które wcześniej wypuściło na Steama dobrze oceniane Golftacular! oraz Goo Goo Grapplers. A jak będzie z Don't Touch the Snail? Przekonamy się już niedługo, bo premierę produkcji o ślimaczym prześladowcy przewidziano na maj tego roku.
