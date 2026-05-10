419 zł za pada. Valve broni ceny Steam Controllera

Pierwszy rzut Steam Controllera rozszedł się na pniu. Teraz zaś ruszyły zapisy do rzutu drugiego dla tych, którym wcześniej się nie udało.

Wygląda więc na to, że pad od Valve trafił na ogromne zainteresowanie. I to mimo wcześniejszych narzekań graczy.

Steam Controller za drogi czy w sam raz?

Narzekań związanych głównie z ceną. Przypomnijmy, że Steam Controller debiutował na rynku w cenie 99 dolarów (lub 419 zł na rynku polskim). Nie dla wszystkich taka akurat wycena nowego sprzętu od firmy Gabe’a Newella była uzasadniona. Zamiast tego nie brakowało głosów nie do końca zadowolonych z faktu, iż następca pierwszej generacji Steam Controllera z 2015 roku to zakup wyraźnie droższy od klasycznych padów do Xboxa czy PlayStation. Czy jednak te narzekania są uzasadnione? Nieco odmienne zdanie na ten temat ma samo Valve, które broni ustalonego przez siebie standardu cenowego.