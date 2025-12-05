Roblox zaostrza kontrolę wieku. Platforma wdraża kontrowersyjną weryfikację i podział na grupy wiekowe

Roblox szykuje globalne zmiany na 2026 rok.

Platforma Roblox wciąż utrzymuje swoją siłę dzięki milionom aktywnych użytkowników każdego dnia. Biorąc pod uwagę, że znaczną część grających stanowią osoby niepełnoletnie, firma podjęła działania mające na celu zapewnienie dzieciom większego bezpieczeństwa podczas korzystania z gier. Jednakże, najnowsze posunięcie – wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji wieku za pomocą wideo jako warunku dostępu do komunikacji z innymi graczami na czacie – spotkało się z ogromnym niezadowoleniem społeczności. Roblox dzieli graczy na grupy wiekowe. Nowe zasady czatu wywołały burzę Wymóg ten został ogłoszony w listopadzie, a obecnie jest stopniowo wdrażany. Nie trzeba było długo czekać, by użytkownicy zaczęli zgłaszać problemy z nową funkcją, począwszy od fundamentalnych zasad grupowania, aż po niepoprawne działanie samego systemu weryfikacji. Gracze Roblox masowo wyrażają swoje skargi i frustracje między innymi na forum Reddit.

Wcześniej Roblox stosował skanowanie dowodu tożsamości oraz zdjęcie do potwierdzania wieku. Nowy system weryfikacji wymaga natomiast przesłania nagrania wideo typu selfie. Osoby próbujące zweryfikować swoją tożsamość muszą nagrać się, patrząc na wprost, a następnie w lewo i w prawo, by system mógł spróbować automatycznie określić ich wiek. Wielu użytkowników donosi, że ten zautomatyzowany algorytm oszacowywania wieku działa wadliwie, błędnie kwalifikując ich jako młodszych, niż są w rzeczywistości. Oprócz technicznych problemów, zarzuty dotyczą sposobu kategoryzacji i limitowania dostępu do czatu. System Roblox przydziela zweryfikowanym użytkownikom jedną z sześciu grup wiekowych, z których każda ma ściśle określone zasady dotyczące interakcji. Na przykład, użytkownicy poniżej dziewiątego roku życia mogą komunikować się jedynie z osobami w wieku do trzynastu lat. Osoby w przedziale 9–12 lat mogą rozmawiać z użytkownikami poniżej szesnastego roku życia. Natomiast dorośli, którzy ukończyli dwadzieścia jeden lat, nie mogą w ogóle komunikować się z nikim, kto został oszacowany na mniej niż osiemnaście lat. Poniżej 9 lat – użytkownik może komunikować się z osobami poniżej 13. roku życia

– użytkownik może komunikować się z osobami poniżej 13. roku życia 9–12 lat – użytkownik może komunikować się z osobami poniżej 16. roku życia

– użytkownik może komunikować się z osobami poniżej 16. roku życia 13–15 lat – użytkownik może komunikować się z osobami w wieku 9–17 lat

– użytkownik może komunikować się z osobami w wieku 9–17 lat 16–17 lat – użytkownik może komunikować się z osobami w wieku 13–20 lat

– użytkownik może komunikować się z osobami w wieku 13–20 lat 18–20 lat – użytkownik nie może komunikować się z osobami poniżej 16. roku życia

– użytkownik nie może komunikować się z osobami poniżej 16. roku życia Powyżej 21 lat – użytkownik nie może komunikować się z nikim poniżej 18. roku życia

Wiele obaw wiąże się również z prywatnością i bezpieczeństwem. Część użytkowników nie chce udostępniać nagrań swojej twarzy w celu uzyskania dostępu do czatu, mając na uwadze ciągłe naruszenia bezpieczeństwa i wycieki danych w sieci. W świetle planowanego globalnego wdrożenia systemu w styczniu 2026 roku, Roblox ma jeszcze możliwość wprowadzenia korekt, jednakże wydaje się mało prawdopodobne, aby całkowicie zrezygnował z tych założeń.

