Gracze nie mogą się doczekać Crimson Desert. Liczby mówią same za siebie

Crimson Desert jeszcze przed premierą może pochwalić się wynikiem, który wyraźnie pokazuje skalę zainteresowania graczy. Studio Pearl Abyss poinformowało, że produkcja trafiła już na ponad dwa miliony list życzeń. Co istotne, do globalnego debiutu tytułu pozostało wciąż ponad sześć tygodni.

Crimson Desert szturmuje listy życzeń

Niedawno mieliśmy też okazję zobaczyć obszerną prezentację produkcji. Twórcy przybliżyli między innymi postać głównego bohatera, a także otwarty świat Pywel. Jak zapowiedziano, ten będzie składać się z pięciu regionów, a w każdym znajdą się „opowieści i tajemnice” do odkrycia. Świat gry ma przebijać rozmiarem produkcje takie jak The Elder Scrolls 5: Skyrim czy Red Dead Redemption 2.