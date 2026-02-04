Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze nie mogą się doczekać Crimson Desert. Liczby mówią same za siebie

Patrycja Pietrowska
2026/02/04 19:00
Crimson Desert już przed debiutem przyciąga tłumy.

Crimson Desert jeszcze przed premierą może pochwalić się wynikiem, który wyraźnie pokazuje skalę zainteresowania graczy. Studio Pearl Abyss poinformowało, że produkcja trafiła już na ponad dwa miliony list życzeń. Co istotne, do globalnego debiutu tytułu pozostało wciąż ponad sześć tygodni.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert szturmuje listy życzeń

Niedawno mieliśmy też okazję zobaczyć obszerną prezentację produkcji. Twórcy przybliżyli między innymi postać głównego bohatera, a także otwarty świat Pywel. Jak zapowiedziano, ten będzie składać się z pięciu regionów, a w każdym znajdą się „opowieści i tajemnice” do odkrycia. Świat gry ma przebijać rozmiarem produkcje takie jak The Elder Scrolls 5: Skyrim czy Red Dead Redemption 2.

Ekspert ds. marketingu i planowania strategicznego Will Powers zdradził niedawno, że prawdziwa skala gry ujawnia się dopiero po zakończeniu głównego wątku. Jak przyznał, po napisach końcowych wciąż pozostaje ogromna liczba frakcji do odkrycia oraz całe linie zadań. Warto też przypomnieć, że Crimson Desert doczekało się już tak zwanego złotego statusu. To oznacza, że główny etap prac został oficjalnie zakończony.

Członkowie klanu Graymanów giną w zabójczej zasadzce, zastawionej pod osłoną nocy przez wrogich Czarnych Niedźwiedzi. Ci, którzy przetrwali, zostają rozproszeni po całym kontynencie.

Kliff pragnie odnaleźć ocalałych towarzyszy i odbudować to, co utracił. Jednak podczas podróży pełnej sojuszy, niebezpieczeństw i tajemniczych frakcji odkrywa, że czeka na niego jeszcze większe zagrożenie oraz przeznaczenie, którego nie był w stanie sobie wyobrazić. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Data premiery Crimson Desert została wyznaczona na 19 marca 2026 roku. Tytuł trafi na konsole Xbox Series X/S oraz PlayStation 5, a także na komputery osobiste.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-crosses-2-million-wishlists-more-than-six-weeks-before-launch

News
gra akcji
otwarty świat
Pearl Abyss
gra przygodowa
Crimson Desert
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

