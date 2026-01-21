Crimson Desert ozłocone. Ambitne RPG od Pearl Abyss gotowe na wielką premierę

Dzisiejszy dzień, 21 stycznia 2026 roku, jest wyjątkowy dla studia Pearl Abyss. Twórcy oficjalnie potwierdzili, że główny etap prac nad Crimson Desert został zakończony. Gra oficjalnie może pochwalić się złotym statusem. Choć w dobie dzisiejszych standardów deweloperzy z pewnością poświęcą najbliższe dwa miesiące na szlifowanie tzw. „day-one patcha”, gracze mogą już powoli odliczać dni do 19 marca. Nie obyło się to jednak bez problemów.

Crimson Desert – deweloperzy gotowi na premierę

Wiele wskazuje na to, że Pearl Abyss jest wyjątkowo pewne swego dzieła. Will Powers, ekspert ds. marketingu i planowania strategicznego, w rozmowie z New Game+ Showcase zdradził, że kody recenzenckie mają trafić do mediów na cały miesiąc przed premierą. „Daję ludziom miesiąc z grą. Proszę bardzo. Myślę, że będą go potrzebować” – stwierdził Powers. Tak odważny ruch sugeruje, że skala produkcji faktycznie może przytłaczać. Według dotychczasowych zapewnień, kontynent Pywel ma być obszarem większym niż świat znany z Red Dead Redemption 2 i co najmniej dwukrotnie rozleglejszym niż mroźne Skyrim.