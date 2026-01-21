Crimson Desert ozłocone. Ambitne RPG od Pearl Abyss gotowe na wielką premierę

Po latach oczekiwań, licznych przesunięciach i niepewności, studio Pearl Abyss w końcu mogło ogłosić najważniejszą nowinę.
Dzisiejszy dzień, 21 stycznia 2026 roku, jest wyjątkowy dla studia Pearl Abyss. Twórcy oficjalnie potwierdzili, że główny etap prac nad Crimson Desert został zakończony. Gra oficjalnie może pochwalić się złotym statusem. Choć w dobie dzisiejszych standardów deweloperzy z pewnością poświęcą najbliższe dwa miesiące na szlifowanie tzw. „day-one patcha”, gracze mogą już powoli odliczać dni do 19 marca. Nie obyło się to jednak bez problemów.
Z przyjemnością ogłaszamy, że #CrimsonDesert uzyskało status złotej płyty! W imieniu zespołu Pearl Abyss dziękujemy naszym fanom na całym świecie za wsparcie i osiągnięcie tego kamienia milowego razem z nami. Wkrótce więcej informacji i do zobaczenia w Pywel 19 marca!
Wczytywanie ramki mediów.
Nocna zasadzka zorganizowana przez ich zaprzysięgłych wrogów, Czarne Niedźwiedzie, kończy się śmiercią lub rozproszeniem członków klanu Greymane po całym kontynencie. Kliff, który stracił swoich towarzyszy z klanu Greymane, swoją rodzinę we wszystkich znaczeniach tego słowa, jest zdeterminowany, aby ponownie połączyć się z ocalałymi, odbudować upadły klan Greymane i odzyskać to, co utracił. Jednak podczas podróży, podczas której zawierane są sojusze, pojawiają się liczne niebezpieczeństwa i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff zda sobie sprawę, że czeka go bezprecedensowe zagrożenie i przeznaczenie większe, niż mógł sobie wyobrazić.
GramTV przedstawia:
Biorąc pod uwagę rozmach i bogactwo świata, w którym przyjdzie nam wybierać między dziesiątkami różnorodnych frakcji, Crimson Desert wyrasta na jednego z głównych kandydatów do miana największego hitu 2026 roku. Gra zadebiutuje 19 marca na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S w standardowej cenie 69,99 dolarów – nieco ponad 250 zł.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!