Crimson Desert podnosi poprzeczkę. Świat gry przebije Skyrim i RDR2

Podczas niedawnego wydarzenia New Game+ Showcase studio Pearl Abyss podzieliło się informacjami na temat swojego najnowszego projektu. Crimson Desert, RPG akcji w klimacie mrocznego fantasy, zapowiada się na jeden z bardziej imponujących tytułów nadchodzących lat. Istotnym punktem prezentacji były szczegóły dotyczące ogromu świata, który przyjdzie eksplorować graczom.

Crimson Desert zapowiada się gigantycznie – świat większy niż w Skyrim i RDR2

Will Powers, ekspert odpowiedzialny za strategię i planowanie marketingowe, ujawnił, że wirtualna przestrzeń dostępna w grze jest większa niż ta, którą gracze poznali w Red Dead Redemption 2. Ambicje twórców sięgają jednak dalej, co potwierdzają kolejne porównania do branżowych klasyków. Powers zaznaczył w swoich wypowiedziach, że grywalne terytoria w Crimson Desert są co najmniej dwa razy większe niż krainy znane z The Elder Scrolls 5: Skyrim.