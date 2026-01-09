Crimson Desert podnosi poprzeczkę. Świat gry przebije Skyrim i RDR2

Podczas niedawnego wydarzenia New Game+ Showcase studio Pearl Abyss podzieliło się informacjami na temat swojego najnowszego projektu. Crimson Desert, RPG akcji w klimacie mrocznego fantasy, zapowiada się na jeden z bardziej imponujących tytułów nadchodzących lat. Istotnym punktem prezentacji były szczegóły dotyczące ogromu świata, który przyjdzie eksplorować graczom.
Crimson Desert zapowiada się gigantycznie – świat większy niż w Skyrim i RDR2
Will Powers, ekspert odpowiedzialny za strategię i planowanie marketingowe, ujawnił, że wirtualna przestrzeń dostępna w grze jest większa niż ta, którą gracze poznali w Red Dead Redemption 2. Ambicje twórców sięgają jednak dalej, co potwierdzają kolejne porównania do branżowych klasyków. Powers zaznaczył w swoich wypowiedziach, że grywalne terytoria w Crimson Desert są co najmniej dwa razy większe niż krainy znane z The Elder Scrolls 5: Skyrim.
Twórcy pragną jednak uniknąć pułapki pustych przestrzeni, dlatego kładą ogromny nacisk na to, aby Pywel było miejscem tętniącym życiem i w pełni interaktywnym. Choć wiele mechanik pozostaje jeszcze owianych tajemnicą, zespół deweloperski wspomniał o istnieniu systemów rzemiosła oraz możliwości posiadania własnych domów. Gracze będą mogli również odkrywać zagadkowe Podniebne Wyspy, które skrywają skomplikowane łamigłówki, wciąż czekające na pełne zaprezentowanie szerszej publiczności.
Członkowie klanu Graymanów giną w zabójczej zasadzce, zastawionej pod osłoną nocy przez wrogich Czarnych Niedźwiedzi. Ci, którzy przetrwali, zostają rozproszeni po całym kontynencie.
Kliff pragnie odnaleźć ocalałych towarzyszy i odbudować to, co utracił. Jednak podczas podróży pełnej sojuszy, niebezpieczeństw i tajemniczych frakcji odkrywa, że czeka na niego jeszcze większe zagrożenie oraz przeznaczenie, którego nie był w stanie sobie wyobrazić. – czytamy w opisie gry.
Data premiery Crimson Desert została wyznaczona na 19 marca 2026 roku. Tytuł ten trafi do posiadaczy konsol Xbox Series X i S oraz PlayStation 5, a także na komputery osobiste.
