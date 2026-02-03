Zaloguj się lub Zarejestruj

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują funkcje dla Steama

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 19:00
0
0

Nowy trailer Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zdradza szczegóły.

Ryu Ga Gotoku Studio opublikowało nowy zwiastun prezentujący szczegóły dotyczące Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, skupiając się na rozwiązaniach dostępnych wyłącznie w wersji na Steam. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że wersja PC została przygotowana z myślą o nowoczesnych konfiguracjach sprzętowych. Gra obsługuje generowanie klatek, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę oraz monitory ultrawide. Uzupełnieniem są funkcje typowe dla platformy Steam, takie jak karty kolekcjonerskie.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Tak wygląda Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na PC. Nowy trailer ujawnia funkcje wersji Steam

Zaprezentowane fragmenty sugerują, że system walki zyskał na dynamice, animacje są płynniejsze, a starcia sprawiają wrażenie bardziej responsywnych. Przebudowane przerywniki filmowe oraz nowe style walki dodatkowo wzbogacają rozgrywkę.

Fabuła ponownie koncentruje się na losach Kazuma Kiryu, który zostaje wplątany w wydarzenia związane z organizacją Black Monday. Istotnym rozszerzeniem jest Dark Ties, oferujące osobną historię osadzoną przed wydarzeniami głównej gry. W jej ramach gracze wcielą się w Yoshitaka Mine.

Tętniące życiem ulice Okinawy i Tokio ożywają w niesamowitych szczegółach, a odtworzone na nowo walki wynoszą brutalną akcję na zupełnie nowy poziom. Dodatkowe sceny dodają tej uwielbianej historii jeszcze więcej głębi i emocji, a nowe i ulepszone wątki poboczne pozwalają graczowi zanurzyć się w świecie gry jak nigdy dotąd, a nawet bardziej.

Doświadcz zupełnie nowej historii z Yoshitaka Mine z gry Yakuza 3 w roli głównej w ramach osobnej gry dołączonej do wydania. Kiedyś prowadził dobrze prosperującą firmę, ale po tym jak stracił wszystko, świadomie wszedł do mrocznego świata yakuzy. Z wyzutym z emocji sercem po raz kolejny podejmuje próbę odnalezienia prawdziwych więzi, wyruszając w dramatyczną podróż pełną ekscytujących walk bokserskich i wielu wciągających przygód pobocznych. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2, oferując graczom szeroki wybór platform. Premiera już 11 lutego 2026 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/yakuza-kiwami-3-dark-ties-latest-trailer-details-all-the-awesome-steam-exclusive-features

Tagi:

News
zwiastun
Steam
SEGA
RPG
remake
Yakuza
gra przygodowa
Ryu Ga Gotoku
funkcje
Ryu ga Gotoku Studio
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112