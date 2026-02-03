Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują funkcje dla Steama

Ryu Ga Gotoku Studio opublikowało nowy zwiastun prezentujący szczegóły dotyczące Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, skupiając się na rozwiązaniach dostępnych wyłącznie w wersji na Steam. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że wersja PC została przygotowana z myślą o nowoczesnych konfiguracjach sprzętowych. Gra obsługuje generowanie klatek, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę oraz monitory ultrawide. Uzupełnieniem są funkcje typowe dla platformy Steam, takie jak karty kolekcjonerskie.

Tak wygląda Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na PC. Nowy trailer ujawnia funkcje wersji Steam

Zaprezentowane fragmenty sugerują, że system walki zyskał na dynamice, animacje są płynniejsze, a starcia sprawiają wrażenie bardziej responsywnych. Przebudowane przerywniki filmowe oraz nowe style walki dodatkowo wzbogacają rozgrywkę.