Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na nowym zwiastunie. Twórcy prezentują funkcje dla Steama

Nowy trailer Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zdradza szczegóły.
Ryu Ga Gotoku Studio opublikowało nowy zwiastun prezentujący szczegóły dotyczące Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, skupiając się na rozwiązaniach dostępnych wyłącznie w wersji na Steam. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że wersja PC została przygotowana z myślą o nowoczesnych konfiguracjach sprzętowych. Gra obsługuje generowanie klatek, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę oraz monitory ultrawide. Uzupełnieniem są funkcje typowe dla platformy Steam, takie jak karty kolekcjonerskie.
Tak wygląda Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na PC. Nowy trailer ujawnia funkcje wersji Steam
Zaprezentowane fragmenty sugerują, że system walki zyskał na dynamice, animacje są płynniejsze, a starcia sprawiają wrażenie bardziej responsywnych. Przebudowane przerywniki filmowe oraz nowe style walki dodatkowo wzbogacają rozgrywkę.
Fabuła ponownie koncentruje się na losach Kazuma Kiryu, który zostaje wplątany w wydarzenia związane z organizacją Black Monday. Istotnym rozszerzeniem jest Dark Ties, oferujące osobną historię osadzoną przed wydarzeniami głównej gry. W jej ramach gracze wcielą się w Yoshitaka Mine.
Tętniące życiem ulice Okinawy i Tokio ożywają w niesamowitych szczegółach, a odtworzone na nowo walki wynoszą brutalną akcję na zupełnie nowy poziom. Dodatkowe sceny dodają tej uwielbianej historii jeszcze więcej głębi i emocji, a nowe i ulepszone wątki poboczne pozwalają graczowi zanurzyć się w świecie gry jak nigdy dotąd, a nawet bardziej.
Doświadcz zupełnie nowej historii z Yoshitaka Mine z gry Yakuza 3 w roli głównej w ramach osobnej gry dołączonej do wydania. Kiedyś prowadził dobrze prosperującą firmę, ale po tym jak stracił wszystko, świadomie wszedł do mrocznego świata yakuzy. Z wyzutym z emocji sercem po raz kolejny podejmuje próbę odnalezienia prawdziwych więzi, wyruszając w dramatyczną podróż pełną ekscytujących walk bokserskich i wielu wciągających przygód pobocznych. – czytamy w opisie gry.
GramTV przedstawia:
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2, oferując graczom szeroki wybór platform. Premiera już 11 lutego 2026 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!