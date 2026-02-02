Zaloguj się lub Zarejestruj

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Nintendo Switch 2

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/02 18:20
0
0

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition zmierza na Nintendo Switch 2.

Wydawnictwo PLAION Polska oficjalnie potwierdziło, że bijatyka Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na konsolę Nintendo Switch 2. Co więcej, produkcja otrzyma wydanie pudełkowe, a to idealne rozwiązanie dla specjalnej edycji jubileuszowej, która z okazji 30-lecia serii Virtua Fighter, zaoferuje bogaty zestaw dodatków zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Switcha 2

W pudełkowej edycji Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 znajdą się następujące rzeczy:

  • pełna wersja gry Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
  • DLC z kostiumami kąpielowymi VF 30th Anniversary (dla wszystkich postaci)
  • ścieżka dźwiękowa VF 30th Anniversary Music Selection
  • zestaw grafik VF 30th Anniversary Pre-Production Artwork
  • DLC Virtua Fighter Legendary Pack
  • DLC Yakuza Series Collaboration Pack
  • tytuły rankingowe VF 30th Anniversary
  • dwustronny plakat
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition

GramTV przedstawia:

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition w wersji na konsolę Nintendo Switch 2, zaoferuje oczywiście rywalizację online, a także zupełnie nowy tryb dla jednego gracza. Rollback netcode oraz rozgrywka międzyplatformowa, umożliwią walkę z przeciwnikami z całego świata w najbardziej dynamicznych pojedynkach w historii serii, z kolei wspomniany nowy tryb jednoosobowy “World Stage”, sprawi, że gracze staną do samotnej rywalizacji z potężnymi wojownikami, walcząc o miano najlepszego z najlepszych. Dodatkowo gra zaoferuje ulepszony system powtórek oraz rozbudowane narzędzia treningowe, pozwalające jeszcze dokładniej analizować walki i doskonalić swoje umiejętności, a jak wiemy dla fanów bijatyk, może to być niezwykle przydatne narzędzie.

Premiera pudełkowego wydania Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 będzie miała miejsce już 26 marca 2026. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun promujący to wydanie:

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

