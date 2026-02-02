Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Nintendo Switch 2

Wydawnictwo PLAION Polska oficjalnie potwierdziło, że bijatyka Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na konsolę Nintendo Switch 2. Co więcej, produkcja otrzyma wydanie pudełkowe, a to idealne rozwiązanie dla specjalnej edycji jubileuszowej, która z okazji 30-lecia serii Virtua Fighter, zaoferuje bogaty zestaw dodatków zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Switcha 2

W pudełkowej edycji Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 znajdą się następujące rzeczy:

pełna wersja gry Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

DLC z kostiumami kąpielowymi VF 30th Anniversary (dla wszystkich postaci)

ścieżka dźwiękowa VF 30th Anniversary Music Selection

zestaw grafik VF 30th Anniversary Pre-Production Artwork

DLC Virtua Fighter Legendary Pack

DLC Yakuza Series Collaboration Pack

tytuły rankingowe VF 30th Anniversary

dwustronny plakat