Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Nintendo Switch 2

Wydawnictwo PLAION Polska oficjalnie potwierdziło, że bijatyka Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na konsolę Nintendo Switch 2. Co więcej, produkcja otrzyma wydanie pudełkowe, a to idealne rozwiązanie dla specjalnej edycji jubileuszowej, która z okazji 30-lecia serii Virtua Fighter, zaoferuje bogaty zestaw dodatków zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition trafi na Switcha 2
W pudełkowej edycji Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 znajdą się następujące rzeczy:
- pełna wersja gry Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
- DLC z kostiumami kąpielowymi VF 30th Anniversary (dla wszystkich postaci)
- ścieżka dźwiękowa VF 30th Anniversary Music Selection
- zestaw grafik VF 30th Anniversary Pre-Production Artwork
- DLC Virtua Fighter Legendary Pack
- DLC Yakuza Series Collaboration Pack
- tytuły rankingowe VF 30th Anniversary
- dwustronny plakat
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition w wersji na konsolę Nintendo Switch 2, zaoferuje oczywiście rywalizację online, a także zupełnie nowy tryb dla jednego gracza. Rollback netcode oraz rozgrywka międzyplatformowa, umożliwią walkę z przeciwnikami z całego świata w najbardziej dynamicznych pojedynkach w historii serii, z kolei wspomniany nowy tryb jednoosobowy “World Stage”, sprawi, że gracze staną do samotnej rywalizacji z potężnymi wojownikami, walcząc o miano najlepszego z najlepszych. Dodatkowo gra zaoferuje ulepszony system powtórek oraz rozbudowane narzędzia treningowe, pozwalające jeszcze dokładniej analizować walki i doskonalić swoje umiejętności, a jak wiemy dla fanów bijatyk, może to być niezwykle przydatne narzędzie.
Premiera pudełkowego wydania Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition na Nintendo Switch 2 będzie miała miejsce już 26 marca 2026. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun promujący to wydanie:
